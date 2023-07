Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος άνδρα για βιασμό της ανιψιάς του

Τι αναφέρεται στην καταγγελία πάνω στην οποία προέκυψε η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του άνδρα.

Δικογραφία σε βάρος 62χρονου στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για υπόθεση βιασμού σε βάρος ανήλικης σχημάτισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Είχε προηγηθεί καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο 62χρονος, προ δεκαετίας, μέσα στο σπίτι του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, εκμεταλλευόμενος την απουσία της συζύγου του και έχοντας υπό την επίβλεψή του την ανήλικη ανιψιά του, προέβαινε κατ' επανάληψη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, προσέβαλε κατ' επανάληψη την τιμή της με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, ενώ εξανάγκαζε την ανήλικη να αφαιρέσει τα ρούχα της και προέβαινε σε πορνογραφική εκμετάλλευση αυτής, φωτογραφίζοντάς την.

Το σχετικό προανακριτικό υλικό θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

