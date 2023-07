Μαγνησία

Βόλος: τρένο παρέσυρε μηχανή - Nεκρός ο οδηγός (εικόνες)

Πώς συνέβη το δυστύχημα. Καθυστερήσεις αναμένονται σε δρομολόγια.

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη λίγο έξω από τον σταθμό του Βόλου όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με τρένο.

Πιο συγκεκριμένα, ο οδηγός της μηχανής φαίνεται να παραβίασε την προστατευτική μπάρα και συγκρούστηκε με την αμαξοστοιχία 11575 (Βόλος - Λάρισα) στην οποία επέβαιναν 26 επιβάτες.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση ενημερώθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο. Σύμφωνα με το magnesianews.gr ο οδηγός της μηχανής, βρήκε τραγικό θάνατο καθώς διαμελίστηκε.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων.

