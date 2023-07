Χανιά

Χανιά: Αδέσποτη σφαίρα “βρήκε” τουρίστρια σε ταβέρνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν ήξερε «από πού της ήρθε» η γυναίκα που έκανε διακοπές στα Χανιά και απολάμβανε το φαγητό της σε ταβέρνα.

-

Ελαφριά τραυματίστηκε Ελβετίδα τουρίστρια από αδέσποτη σφαίρα σε χωριό του Αποκόρωνα Χανίων σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ ΜΠΕ η γυναίκα 46 ετών βρισκόταν με την οικογένεια της σε κατάστημα εστίασης στο Αποκόρωνα όπου και δέχτηκε στο ώμο της μία σφαίρα η οποία όμως την τραυμάτισε επιφανειακά χωρίς να εισέλθει στο σώμα της. 'Αμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές για να εντοπίσουν το χώρο από όπου ακουγόντουσαν άσκοποι πυροβολισμοί, που όπως εικάζεται θα αφορούσαν σε κοινωνική εκδήλωση.

Η 46χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας όπου περιποιήθηκαν το τραύμα της το οποίο σύμφωνα με τους γιατρούς δεν εμπνέει ανησυχία. Αστυνομικοί μέχρι αυτή την ώρα εκτελούν ελέγχους για τον εντοπισμό του χώρου, αλλά και του δράστη.

Ειδήσεις σήμερα:

Χόλυγουντ - Απεργία ηθοποιών: Μαζική συμμετοχή και οργή (εικόνες)

Καύσωνας - Ζερεφός στον ΑΝΤ1: κίνδυνος ερημοποίησης τα επόμενα χρόνια (βίντεο)

ΣΥΡΙΖΑ: “Κλείδωσαν” οι τέσσερις “μονομάχοι” για την ηγεσία