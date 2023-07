Δωδεκανήσα

Μεταναστευτικό - Κάρπαθος: εντοπίστηκε ιστιοφόρο με παράτυπους μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από το Λιμενικό Σώμα για την διάσωση των παράτυπων μεταναστών.

-

(εικόνα αρχείου)

Ιστιοφόρο σκάφος, στο οποίο επιβαίνουν περίπου 70 παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκε πρωινές ώρες σήμερα στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Καρπάθου.

Κάποιος από τους επιβαίνοντες του σκάφους ειδοποίησε, μέσω του ευρωπαϊκού αριθμούς κλήσης 112, ότι βρίσκονται σε δυσχερή θέση.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη τρία σκάφη του Λιμενικού και έχει ξεκινήσει η μετεπιβίβαση των παράτυπων μεταναστών.

Χθες, Πέμπτη 20 Ιουλίου, η Λιμενική Αρχή Καλύμνου ενημερώθηκε για λέμβο σε δυσχερή θέση στην περιοχή μεταξύ Καλύμνου και Κω. Άμεσα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού απέπλευσε για την περιοχή, όπου εντόπισε είκοσι οκτώ άτομα (24 άνδρες, τρεις γυναίκες και ένα ανήλικο) στην Ψέριμο. Οι ανωτέρω επιβιβάστηκαν στο περιπολικό σκάφος του ΛΣ και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλύμνου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλάσσιων Συνόρων, τον Ιούνιο του 2023 σημειώθηκαν συνολικά 32 περιστατικά εντοπισμού παράτυπων μεταναστών, εκ των οποίων τα 23 αφορούσαν την είσοδο μεταναστών στη χώρα μας και τα 9 την είσοδο μεταναστών σε κάποια χώρα της ΕΕ. Συνολικά, συνελήφθησαν 623 παράτυποι μετανάστες και 42 διακινητές, ενώ κατασχέθηκαν 8 σκάφη και 3 οχήματα.