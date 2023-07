Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Διάσωση 60 ατόμων από λέμβους και βράχια - Καταδίωξη για σύλληψη διακινητή (εικόνες)

Σε τριες διαφορετικές περιοχές του Αιγίαου χρειάστηκε η παρέμβαση των στελεχών του Λιμενικού. Περιπετειώδης καταδίωξη διακινητή σε λέμβο με παράτυπους μετανάστες.

Πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Μυτιλήνης για την ύπαρξη αλλοδαπών σε δυσχερή θέση στη δύσβατη περιοχή ''ΝΗΛΕΥΚΟΣ'' πλησίον Πλωμαρίου ν. Λέσβου.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν δύο περιπολικά σκάφη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ένα εξ' αυτών εντόπισε έναν άνδρα στη θάλασσα, τον οποίο περισυνέλεξε και τον μετέφερε στον λιμένα Πλωμαρίου, ενώ στη συνέχεια διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας για παροχή πρώτων βοηθειών, απ΄ όπου εξήλθε.

Το έτερο περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. καθέλκυσε βοηθητικό σκάφος, το οποίο προσέγγισε τις ανωτέρω ακτές, όπου με τη συνδρομή στελεχών ΕΛ.ΑΣ. και Π.Υ., απεγκλώβισαν 25 αλλοδαπούς και τους μετέφεραν σε παρακείμενη ακτή, όπου παραδόθηκαν σε στελέχη ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να μεταφερθούν σε ΚΥΤ ν. Λέσβου.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

Πρωινές ώρες σήμερα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ευρισκόμενο σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ακυβέρνητη πνευστή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Φωκά ν. Κω.

Το πλήρωμα του σκάφους Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στην άμεση περισυλλογή και διάσωση 34 αλλοδαπών (26 άντρες, 4 γυναίκες, τρία αγόρια και ένα κορίτσι), τους οποίους μετέφερε με ασφάλεια στον λιμένα Κω.

Οι τέσσερις ανήλικοι διακομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κω για παροχή πρώτων βοηθειών, απ' όπου εξήλθαν.

Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή, ενώ η λέμβος βυθίστηκε.

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ευρισκόμενο σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ταχύπλοο πνευστό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή βόρεια ν. Ρόδου να κινείται προς την ακτή ''ΚΡΗΤΙΚΑ'' Ιαλυσού.

Ο χειριστής του ανωτέρου σκάφους αρνήθηκε να συμμορφωθεί στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του περιπολικού σκάφους Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Στη συνέχεια το πλήρωμα του σκάφους Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ταχύπλοου. Οι 16 διασωθέντες (10 άντρες, 5 γυναίκες και 1 κορίτσι) και ο 29χρονος αλλοδαπός κυβερνήτης μεταφέρθηκαν στον λιμένα Ρόδου, όπου ο ανωτέρω αναγνωρίσθηκε από το σύνολο των αλλοδαπών ως ο διακινητής και συνελήφθη.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το εν λόγω ταχύπλοο σκάφος.

