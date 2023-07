Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Ρόδο: Ανεξέλεγκτο το μέτωπο - Ανυπολόγιστες οι καταστροφές

Οι ενισχυμένοι άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες αναζωπυρώσεις και το νησί έζησε δύσκολη νύχτα. Τιτάνια η μάχη των πυροσβεστών.

Νύχτα «κόλαση» πέρασε νησί της Ρόδου με την πύρινη λαίλαπα να συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, με «σύμμαχο» τους ενισχυμένους ανέμους που άρχισαν να πνέουν στην περιοχή από το απόγευμα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα περίπου στις 8 το βράδυ να εκδηλωθούν νέες επικίνδυνες αναζωπυρώσεις σε αρκετές περιοχές, με κυριότερες αυτές κάτω από τον Αρταμίτη αλλά και στην περιοχή προς Λάερμα. Λίγο αργότερα, οι άνεμοι έντασης 6-7 μποφόρ έκαναν τη φωτιά να πάρει μεγάλες και επικίνδυνες διαστάσεις, ενώ πλέον κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα εξαιτίας των ανέμων προς το Φράγμα του Γαδουρά και τα Λάερμα.

Μάλιστα, ήταν ορατή πλέον ακόμη και από ορισμένες περιοχές της ανατολικής πλευράς του νησιού, οι οποίες είχαν σκεπαστεί με πυκνό καπνό και στάχτη. Σημειώνεται, ότι καθώς είχε νυχτώσει, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν στο μέτωπο της φωτιάς, τα εναέρια μέσα.

Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίστηκε σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, καθώς η πυρκαγιά συνέχιζε το καταστροφικό της έργο, παρά τις συντονισμένες προσπάθειες που γίνονται από την πρώτη ημέρα, από επίγειες και εναέριες δυνάμεις!

Όλοι όσοι συμμετέχουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στο νησί, αψηφώντας την υπερβολική ζέστη, τις αντίξοες συνθήκες, την κόπωση και τον κίνδυνο που κάθε λεπτό διατρέχουν εδώ και πέντε πλέον ημέρες από τις φλόγες, συνεχίζουν με αμείωτη ένταση την προσπάθεια για την κατάσβεσή της.

Κατά τη διάρκεια και της χθεσινής ημέρας, δόθηκαν δεκάδες «μάχες» με τις αναζωπυρώσεις με συντονισμένες ενέργειες από τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ είχε προηγηθεί μία ακόμη δύσκολη νύχτα!

Πυροσβέστες, εθελοντές, ένοπλες δυνάμεις, αστυνομία, δασικοί υπάλληλοι κ.ά. εξακολουθούν να παραμένουν στον ορεινό όγκο του νησιού, ενώ οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο σήμερα, με βοήθεια από τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

Πιο συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Παππάς, σήμερα αναμένεται η άφιξη 15 πυροσβεστικών οχημάτων με 32 πυροσβέστες από τη Σλοβακία και η άφιξη 13 πυροσβεστικών οχημάτων από τη Ρουμανία.

Η χθεσινή ημέρα βρήκε τη φωτιά να έχει ένα μεγάλο μέτωπο από τ’ Απόλλωνα προς Λάερμα και τον δρόμο που οδηγεί στο χωριό Άγιος Ισίδωρος. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας που προηγήθηκε, όλες οι δυνάμεις είχαν επικεντρωθεί στο μέτωπο αυτό το οποίο κινούνταν απειλητικά, γι’ αυτό και χειριστές οχημάτων βαρέου τύπου και χωματουργικών πραγματοποίησαν διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε όλη την περιοχή όπου πιθανολογείται ότι μπορεί να κατευθυνθεί η φωτιά.

Με το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού από τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα (αεροσκάφη και ελικόπτερα), οι οποίες συνεχίστηκαν όλη την ημέρα, αντιμετωπίζοντας όχι μόνο τα μέτωπα της φωτιάς αλλά και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις σε όλη σχεδόν την περιοχή απ’ όπου είχε περάσει η πύρινη λαίλαπα.

Τις μεσημβρινές ώρες, τρεις τέτοιες αναζωπυρώσεις σήμαναν για ακόμη μία φορά «συναγερμό» στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, και ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αποτελεσματικά τόσο από τις επίγειες όσο και από τις εναέριες δυνάμεις.

Η κατάσταση δυσκόλεψε αρκετά τις απογευματινές ώρες οπότε και στην περιοχή άρχισαν να πνέουν άνεμοι. Αξίζει να σημειωθεί πως η χθεσινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στο νησί μας δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο το έργο της δασοπυρόσβεσης.

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι συμμετέχοντες στην κατάσβεση της πυρκαγιάς καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επέλθει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δεδομένου των αντίξοων συνθηκών αλλά και του χρόνου (είμαστε στην πέμπτη ημέρα) που καίει η πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες αλλά και οι εθελοντές χωρίς να υπολογίσουν κούραση, αϋπνία, ζέστη, πείνα ή δίψα, παραμένουν εκεί και προσπαθούν για το σβήσιμο της πυρκαγιάς. Σαν αληθινοί μαχητές!

Είναι συγκινητικά τα σχόλια συμπολιτών μας στο διαδίκτυο, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που με ηρωική αυτοθυσία προσπαθούν για να σωθεί το νησί. Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση που έγινε από δύο γιατρούς του νοσοκομείου της Ρόδου, οι οποίοι εφημέρευαν προχθές βράδυ και χρειάστηκε να περιθάλψουν ένα 18χρονο παλικάρι από τον Έμπωνα, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα, από την κούραση που είχε επιστρέφοντας στο σπίτι του από τη φωτιά.

Στην ανάρτησή τους οι δύο γιατροί του νοσοκομείου μας αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Σήμερα (δηλαδή χθες) τα ξημερώματα 3.10 μας ήρθε στα επείγοντα ένα παλικάρι 18 χρόνων, γεμάτο στάχτη με ένα πόδι σπασμένο...Μαζί με τον πατέρα του... Με την άδειά του, θα πω δημόσια το όνομά του ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ! Καταγωγή από Έμπωνα! Επί δύο μέρες πολεμούσε με τις φλόγες σαν εθελοντής! Στην επιστροφή του προς το σπίτι από την κούραση το παιδάκι γλιστράει με τη μηχανή και σπάει το γόνατό του! Στη φωτιά κι αυτός!»

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην ίδια δημοσίευση, ο 18χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ρόδου: «Είμαι περήφανη πως υπάρχουν ακόμα αυτά τα παιδιά, ήρωες!! Όπως επίσης συγχαρητήρια και κουράγιο σε όλους τους πυροσβέστες και εθελοντές που βρίσκονται στη σκηνή της καταστροφής! Εύχομαι επίσης περαστικά στον πυροσβέστη μας που νοσηλεύεται σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο μας!».

Η φωτιά που εξακολουθεί να καίει στο νησί, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον σε πολλές χώρες της Ευρώπης που στέλνουν τουρίστες στη Ρόδο, καθώς εντοπίζεται μία εύλογη ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί. Η ανησυχία αυτή εκφράζεται κυρίως με ερωτήσεις που κατατίθενται μέσω των social media και με email προς τα ξενοδοχεία για το αν είναι ασφαλής ο προορισμός όπως συμβαίνει κάθε φορά για διάφορα συμβάντα που εξελίσσονται στο νησί.

Σημειώνεται ότι είναι παράλληλα και μία περίοδος που το νησί είναι γεμάτο από κόσμο αλλά ακόμη και αν έχουμε κάποιες ακυρώσεις ο αριθμός τους δε θα είναι μεγάλος και δε θα γίνει αντιληπτό. Αν τα πράγματα βελτιωθούν σύντομα τότε αυτό θα λειτουργήσει θετικά και για τον κόσμο. Κυρίως φαίνεται, ότι από την Αγγλία είχαμε κάποιες ερωτήσεις για τη φωτιά, καθώς το θέμα έπαιξε στα μέσα ενημέρωσης κι αυτό οδηγεί τους επισκέπτες μας στο να ασχοληθούν με το γεγονός. Οι τουρίστες θέλουν να ενημερωθούν όπως άλλωστε και για τον καύσωνα όλες αυτές τις μέρες και συγκεκριμένα για το αν οι υπηρεσίες στον προορισμό μας λειτουργούν σωστά, εάν υπάρχουν διακοπές ρεύματος κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά πάντως τον κλάδο των ξενοδόχων συμμετείχε κι εκείνος στην κινητοποίηση που είχε σημάνει προχτές μετά την απόφαση για προληπτική εκκένωση των χωριών γύρω από τον Προφήτη Ηλία. Μέλη του μάλιστα που είχαν διαθέσιμα δωμάτια τα προσέφεραν σε περίπτωση που χρειαζόταν να φιλοξενηθούν άτομα από τα χωριά αυτά.

