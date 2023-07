Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Ρόδο: Νέα αναζωπύρωση στο νησί

Οι αναζωπυρώσεις εν μέσω ισχυρών ανέμων φέρνουν ακόμη μία δύσκολη νύχτα στην Ρόδο.

Σοβαρές αναζωπυρώσεις υπάρχουν αυτή την ώρα στο μέτωπο της φωτιάς στην Ρόδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν, υπάρχει αναζωπύρωση στην περιοχή των Λαέρμων, ενώ γενικότερα προβλήματα υπάρχουν και στις υπόλοιπες περιοχές που έχει αναπτυχθεί η φωτιά.

Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και αναμένεται μια ακόμη δύσκολη νύχτα για το νησί.

Σύμφωνα με τη «Ροδιακή» η φωτιά έχει πάρει μεγάλες και επικίνδυνες διαστάσεις και κινείται προς το Φράγμα του Γαδουρά και τα Λάερμα. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της κοινότητας Λαέρμων, Αναστάσιος Πατούνας, η φωτιά «τρέχει» με ιλιγγιώδη ταχύτητα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων έντασης 6 με 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή.

Η φωτιά είναι ορατή πλέον ακόμη και από περιοχές της ανατολικής πλευράς του νησιού, οι οποίες έχουν σκεπαστεί με πυκνό καπνό και στάχτη.

Καθώς πλέον έχει νυχτώσει δεν μπορούν να επιχειρήσουν στο μέτωπο της φωτιάς τα εναέρια μέσα.

Εξαιτίας της πυκνής βλάστησης και της μεγάλης ποσότητας καύσιμης ύλης που είναι συγκεντρωμένη στο παρθένο δάσος, η κατάσβεση της φωτιάς ήταν ακόμα πιο δύσκολη καθώς έπρεπε να προηγούνται τα μηχανήματα έργων για να ανοίγουν δρόμους και στη συνέχεια να ακολουθούν τα πεζοπόρα τμήματα για να επιχειρούν στη φωτιά.

Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουν καεί 30.000 στρέμματα παρθένα δάση με πυκνή βλάστηση, χωρίς να έχουν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές ή οικισμοί.

Μεγάλη ήταν και η ανταπόκριση των εθελοντικών ομάδων αλλά και των ιδιωτών εθελοντών η συνδρομή των οποίων ήταν και αυτή τη φορά καταλυτική με τους εθελοντές πυροσβέστες και τους χειριστές μηχανημάτων έργων και φορτηγών.

Οι εικόνες που εξασφάλισε το Protothema βιντεοσκοπήθηκαν πριν από λίγα λεπτά στη περιοχή Προφήτης Ηλιας στη Ρόδο και είναι ενδεικτικές του άνισου αγώνα που δίνουν εθελοντές και πυροσβέστες με τις πύρινες φλόγες.

Κυριολεκτικά ρίχνονται στη φωτιά και δίνουν αληθινή μαχη για να την περιορίσουν . Μάταια όμως, ακούγεται να λέει στο βίντεο, ένας εκ των εθελοντών...

