Θεσσαλονίκη: Πέταξε αναμμένο τσιγάρο στο δάσος του Σέιχ - Σου!

Παρά τις απαγορεύσεις και τις συστάσεις ασυνείδητος πέταξε εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών τσιγάρο στο δάσος.

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε έναν άνδρα, ελληνικής υπηκοότητας, που στις 19 Ιουλίου, κινούμενος εντός του δάσους Σεϊχ -Σου πέταξε αναμμένο τσιγάρο σε πρανές του δρόμου.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομού Θεσσαλονίκης, (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης.

