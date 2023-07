Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Ρόδο: μήνυση από τον Δήμαρχο για εμπρησμό

Ο Δήμαρχος του πληττόμενου νησιού αναμένεται να καταθέσει μηνυση κατ αγνώστων.

Μήνυση κατ' αγνώστων για εμπρησμό από πρόθεση των δασών της Ρόδου πρόκειται να υποβάλει ο δήμαρχος του νησιού, Αντώνης Καμπουράκης. Η μήνυση θα υποβληθεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε συνεργασία με δικηγορικό γραφείο της Αθήνας και θα αφορά τα εξής αδικήματα:

- Του εκ προθέσεως εμπρησμού, από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και προκλήθηκε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ά. 264 παρ. 1β, γ ΠΚ).

- Του εκ προθέσεως εμπρησμού σε δάση, εκ του οποίου μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και προκλήθηκε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή η φωτιά εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση ή είχε ως επακόλουθο σοβαρή ή ευρεία ρύπανση ή υποβάθμιση ή σοβαρή ή ευρεία οικολογική και περιβαλλοντική διατάραξη ή καταστροφή (ά. 265 παρ.1β,γ ΠΚ)

- Της απόπειρας ανθρωποκτονίας (με άμεσο ή ενδεχόμενο δόλο) κατά συρροή κατά των μονίμων κατοίκων της Ρόδου και των προσωρινά διαμενόντων στο νησί με οποιαδήποτε ιδιότητα (εποχιακά εργαζομένων, τουριστών, φιλοξενουμένων σε καταλύματα κ.λπ.) στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές (ά. 42 παρ. 1, 299 παρ.1 ΠΚ).

Τα συγκεκριμένα αδικήματα έλαβαν χώρα από τις 18/07/2023 έως και σήμερα, που η πυρκαγιά μαίνεται στο νησί της Ρόδου.

