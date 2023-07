Βοιωτία

Βοιωτία: Φωτιά στην Τανάγρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αμεση κινητοποίηση και εναέριων μέσω για την κατάσβεση της φωτιάς.

-

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Τανάγρα και καίει ξερά χόρτα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 14.25 σε αγροτοδασική έκταση και καίει ελιές και πουρνάρια.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί μέχρι στιγμής 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 11 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην #Τανάγρα Βοιωτίας.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Ρόδο - Ελάφια: Γέννησε τον Νικήτα και μετά κάηκε ζωντανή (εικόνα)

Κασιδιάρης - Σπαρτιάτες: “Φωτιές” από την στήριξη Φλώρου για τον Δήμο Αθηναίων

Πτώση Canadair: Η Βουλή υιοθετεί το αγέννητο παιδί του Χρήστου Μουλά