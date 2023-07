Εύβοια

Πανηγύρι στην Εύβοια με αιματηρό καβγά: Τον χαράκωσε με μπουκάλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα άκρα έφτασε ο καβγάς δύο ανδρών σε πανηγύρι χωριού της Εύβοιας.

-

(εικόνα αρχείου)

Με σπασμένο μπουκάλι τραυμάτισε ένας άνδρας έναν άλλον, σε πανηγύρι στα Πολιτικά της Εύβοιας.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν, μία κοπέλα σηκώθηκε να χορέψει και οι δύο άνδρα είχαν μεταξύ τους φραστικό επεισόδιο, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Κατά την διάρκεια του επεισοδίου, στην κεντρική πλατεία των Πολιτικών, ο ένας φέρεται να επιτέθηκε στον άλλον με ένα σπασμένο γυάλινο μπουκάλι και να τον τραυμάτισε με αυτό στο πρόσωπο!

Στο σημείο βρισκόταν ο Δήμαρχος Γιώργος Ψαθάς ο οποίος μετέφερε τον δεύτερο άνδρα στο Νοσοκομείο ενώ ο πρώτος οδηγήθηκε στην Αστυνομία

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος σε έξι περιφέρειες την Κυριακή (χάρτης)

Σεισμός στη Γουατεμάλα

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια την Κυριακή