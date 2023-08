Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι νεαροί που “κάρφωσαν” ΙΧ σε λεωφορείο μετά από καταδίωξη (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τους δύο νεαρούς που έβαλαν σε κίνδυνο τις ζωές αστυνομικών και πολιτών, αναστατώνοντας την πόλη.

Έκλεψαν το ΙΧ, παραβίασαν τον μισό κώδικα οδικής κυκλοφορίας οδηγώντας ακόμα και στο αντίθετο ρεύμα στην οδό Λαγκαδά, όταν εντοπίστηκαν από την αστυνομία χτύπησαν δύο περιπολικά, προκάλεσαν ζημιές σε ένα φορτηγό και συγκρούστηκαν με ένα λεωφορείο, προκαλώντας επιπλέον κίνδυνο για επιβάτες του αστικού και για πεζούς. Παρόλα αυτά, αφέθηκαν ελεύθεροι, μέχρι να…. δικαστούν.

,Σύμφωνα με τις πληροφορίες του GRTimes, για τον έναν από τους δύο αλλοδαπούς κατηγορούμενους, ο οποίος είναι 18 ετών, ορίστηκε δικάσιμος στα μέσα Αυγούστου, ενώ ο συνεργός του, ο οποίος είναι ανήλικος θα δικαστεί τον Νοέμβριο. Μέχρι τότε, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Έμπειρος αστυνομικός που μίλησε στο GRTimes, εξέφρασε την έκπληξη του για τη συγκεκριμένη απόφαση, εκτιμώντας πως συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι δηλώνουν ψευδείς διευθύνσεις κατοικίας.

Δικάζονται ερήμην και όταν αναζητούνται μετά την καταδίκη τους για να εκτίσουν τις ποινές που τους επιβλήθηκαν, δεν εντοπίζονται ποτέ.

Το χειρότερο, όπως λέει, είναι ότι οι δύο δράστες μπορεί άμεσα να επιχειρήσουν να κλέψουν και πάλι αυτοκίνητο, γεγονός που πλέον συμβαίνει πολύ συχνά σε πάρα πολλές υποθέσεις.

Δηλαδή να συλλαμβάνεται κάποιος ακόμα και επ’ αυτοφώρω, να αφήνεται ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα και να προχωρά ακόμα και την ίδια ημέρα σε νέο αδίκημα.

Αντίστοιχες υποθέσεις εξάλλου, προκαλούν αγανάκτηση στους μάχιμους αστυνομικούς, που από τη μια ριψοκινδυνεύουν τις ζωές τους καθημερινά για να πιάσουν τους εγκληματίες και να προστατέψουν τους πολίτες και που από την άλλη βλέπουν τους δράστες να αφήνονται ελεύθεροι και να κάνουν τα ίδια…

