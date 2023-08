Θεσσαλονίκη

ΚΤΕΛ: Έκλεβε τσάντες, σακίδια και βαλίτσες από επιβάτες

Νεαρός άνδρας "έγδυνε" επιβάτες του ΚΤΕΛ. Πώς έπεσε στα "χέρια" των Αρχών.

Στη σύλληψη ενός 34χρονου, ο οποίος έκλεβε σακίδια, τσάντες και βαλίτσες από ανυποψίαστους ταξιδιώτες του ΚΤΕΛ προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Ο 34χρονος συνέληφθη χθες το πρωί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας διότι αφαίρεσε χειραποσκευή από τους χώρους του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων «Μακεδονία».

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψε ότι, κατά το τελευταίο τριήμερο, ο δράστης, λειτουργώντας με τον ίδιο τρόπο, σε τρεις ακόμη περιπτώσεις, αφαίρεσε σακίδιο, τσάντα και βαλίτσες επιβατών, αντίστοιχα, που περιείχαν κοσμήματα, είδη ένδυσης και υπόδησης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

