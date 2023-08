Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Μηχανή τρένου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σε σιδηροδρομική γραμμή.

Μηχανή τρένου συγκρούστηκε με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες. Το γεγονός συνέβη στις 11.00 το πρωί, στη σιδηροδρομική γραμμή επί της Μοναστηρίου 220, στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του ΙΧ οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

