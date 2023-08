Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με τρικάκια στο γερμανικό προξενείο

Στα τρικάκια αναγράφονταν μηνύματα συμπαράστασης σε Τούρκους που βρίσκονται σε φυλακές της Γερμανίας

Τρικάκια στο προξενείο της Γερμανίας που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Θεσσαλονίκη, πέταξαν άγνωστοι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στα τρικάκια αναγράφονταν μηνύματα συμπαράστασης σε Τούρκους που βρίσκονται σε φυλακές της Γερμανίας. Χαρακτηριστικά αναφέρονταν: «Λευτεριά στους αγωνιστές από την Τουρκία που είναι φυλακισμένοι στη Γερμανία».

Για το περιστατικό -που σημειώθηκε γύρω στη 1:30 μετά το μεσημέρι- προσήχθησαν δύο άτομα στο ΤΑ Τούμπας, το οποίο έχει αναλάβει και την προανάκριση του συμβάντος.

