Ζάκυνθος: Σερβιτόρος έσωσε γυναίκα από πνιγμό (βίντεο)

Οι γνώσεις πρώτων βοηθειών ενός νεαρού σερβιτόρου έσωσαν μια γυναίκα που πνίγηκε με το φαγητό της σε εστιατόριο της Ζακύνθου.

Σωτήρια αποδείχθηκαν τα άμεσα αντανακλαστικά ενός σερβιτόρου στη Ζάκυνθο, ο οποίος βοήθησε μια γυναίκα που είχε πνιγεί τη στιγμή που έτρωγε.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα απολάμβανε το φαγητό της σε εστιατόριο στην περιοχή Καλαμάκι, όταν ξαφνικά πνίγηκε και δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

Άμεσα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αντιλήφθηκε τι συνέβη και προσπάθησε να βοηθήσει την γυναίκα, ενώ ο σερβιτόρος Νίκος Σολωμός, που μετείχε στην ελληνική βραδιά, έτρεξε προς το μέρος της και έγκαιρα της έκανε την σωτήρια λαβή Χάιμλιχ.

Στο μεταξύ είχε κληθεί από τον ιδιοκτήτη το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο την παρέλαβε για να την μεταφέρει στο νοσοκομείο.

