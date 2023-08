Χανιά

Σεισμός στα Χανιά: Εκκενώθηκε η παραλία “Γλυκά Νερά” υπό τον φόβο κατολίσθησης

Στην περιοχή έχουν σημειωθεί κατά καιρούς σοβαρά ατυχήματα αλλά και ένα δυστύχημα το 2015.

Μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης της παραλίας «Γλυκά Νερά», στο Νομό Χανίων, πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης, 15/8, από το Λιμενικό και την ΟΠΚΕ, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα από ενδεχόμενες κατολισθήσεις.

Η περιοχή έχει αποδειχθεί ευαίσθητη γεωλογικά και εδαφικά, συγκεντρώνει εκατοντάδες επισκέπτες και κατασκηνωτές κάθε χρόνο, με αποκορύφωμα τον 15αύγουστο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραλία στα Χανιά εκκενώθηκε μετά από πρωινή επιχείρηση.

