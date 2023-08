Εύβοια

Εύβοια: Φωτιά στα Ψαχνά - Ρίψεις νερού και από αέρος

Μήνυμα του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή. Αμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στα Ψαχνά Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξεκίνησε απο σκουπίδια, καίει αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 73 Έλληνες και 19 Γάλλοι πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στις 13:00 εστάλη μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα να εκκενώσουν τους οικισμούς, εάν απαιτηθεί.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Δασική πυρκαγιά ?? στην περιοχή #Ψαχνά



!? Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 21, 2023





Σε εξέλιξη είναι η φωτιά τόσο στην Βοιωτία, όπου ένας κτηνοτρόφος βρέθηκε νεκρός στην στάνη του, όσο και στην Αλεξανδρούπολη, όπου για τρίτη ημέρα δίνουν τιτάνια μάχη οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023, για την Εύβοια προβλέπεται Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5).

