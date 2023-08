Έβρος

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Ανεξέλεγκτα μέτωπα για τρίτη ημέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές που απειλούν οικισμούς. Τιτάνια η προσπάθεια κατάσβεσης, εν μέσω δυνατών ανέμων. Τι λέει ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος στον ΑΝΤ1.

-

Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η μάχη με τις φλόγες στην Αλεξανδρούπολη. Τις προσπάθειες κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί 12 χωριά, ενώ κάηκαν εννέα σπίτια και μία εκκλησία. Στάχτη έχουν γίνει χιλιάδες στρέμματα δάσους, καλλιεργήσιμων εκτάσεων, μελίσσια και κτηνοτροφικές μονάδες ενώ η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Με αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο επτά πυροσβέστες και ένας εθελοντής.

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ έδωσαν για δεύτερη νύχτα στην Αλεξανδρούπολη πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι επιχειρώντας να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Η φωτιά καίει κατά μήκος της παλαιάς Ε.Ο Αλεξανδρούπολης – Φερών η οποία κλείνει κατά διαστήματα. Κλειστή είναι και η συνοριακή διάβαση Υψάλων – Κήπων.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις πτήσεις τα εναέρια μέσα, κάνοντας ρίψεις νερού στα ενεργά μέτωπα της φωτιάς. Μαύρο σύννεφο καπνού έχει καλύψει την περιοχή ενώ πολλές φορές οι Αρχές αναγκάζονται να κλείσουν δρόμους.

Από τους τραυματίες, οι πέντε διακομίστηκαν με αναπνευστικά προβλήματα ένας με τραύμα στο κάτω άκρο ενώ επιχειρούσε στην περιοχή Αγνάντια, ένας με οφθαλμολογικό πρόβλημα, και ένας με έγκαυμα στο χέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για τη δορυφορική καταγραφή των καμένων εκτάσεων και των ζημιών που έχει προκαλέσει η μεγάλη πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη ενεργοποίησε η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, στρατός , εθελοντές και κάτοικοι δίνουν μάχη στη Νιψα, το Δωρικό και τον Άβαντα προκειμένου να συγκρατήσουν τη φωτιά και να μην περάσει στη Βιομηχανική περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 59 οχήματα, ενώ περιοδικά επιχειρούν 16 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού και των Ο.Τ.Α.

Στο μεταξύ ακραίος θα είναι και σήμερα Δευτέρα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε: Αττική, κεντρική και νότια Εύβοια, Αργολίδα, περιοχές της Βοιωτίας και της Κορινθίας με τις Αρχές να προειδοποιούν για τον πολύ υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιών.

Αρτοποιός: ένας “τεράστιος ανεμιστήρας” σπρώχνει τις φλόγες σε να μέτωπα

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, τόνισε ότι στην Αλεξανδρούπολη είναι «συνεχόμενη μια πολύ δύσκολη κατάσταση, λόγω των ανέμων και των ακραίων συνθηκών.

«Είναι σαν να έχουμε έναν τεράστιο ανεμιστήρα που σπρώχνει διαρκώς την πυρκαγιά και δημιουργεί νέα μέτωπα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αρτοποιός, λέγοντας πως «δύο είναι τα μεγαλύτερα μέτωπα, που δυσκόλεψαν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Στο ένα είχε δημιουργηθεί μια τεράστια αντιπυρική ζώνη και είχαν συγκεντρωθεί εκεί δυνάμεις για να την ανακόψουν, όμως λόγω των ανέμων η φωτιά «πέρασε» εκατοντάδες μέτρα μακριά».

Επεσήμανε ότι «έχουν εκκενωθεί 13 οικισμοί, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πως θα κινηθεί η φωτιά τις επόμενες ώρες».

Ο κ. Αρτοποιός διευκρίνισε ακόμη ότι το πρωί της Δευτέρας, «το κομμάτι που μας απασχολεί περισσότερο είναι το δυτικό μέτωπο, που βρίσκεται πάνω από την Εγνατία Οδό, καθώς η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του οικισμού στην Νίψα και κοντά στο Δωρικό και την Αμφιτρίτη».

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράν: Σύλληψη μεσίτη για μεταβίβαση σπιτιού σε… σκύλο! (εικόνες)

Τροχαίο - Βάρκιζα: Αυτοκίνητο σκότωσε άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο και τα σκυλιά του

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας με μελτέμι την Δευτέρα