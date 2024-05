Κοινωνία

Greek Mafia: Φωτογραφίες και στοιχεία των εκτελεστών του Σκαφτούρου

Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία οκτώ συλληφθέντων κατηγορουμένων για συμμετοχή στην Greek Mafia.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν με εισαγγελική εντολή τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των οκτώ συλληφθέντων που εμπλέκονται στις δολοφονίες Σκαφτούρου στη Βοιωτία, του Ρουμπέτη και του γαμπρού του Διονύση Μουζακίτη, στον Κορυδαλλό, ενώ κατηγορούνται για περαιτέρω απόπειρες ανθρωποκτονίας, εμπρησμούς και προκλήσεις εκρήξεων.

Οι συλλήψεις των οκτώ έγιναν τον Ιανουάριο, μετά από πολύμηνες έρευνες των Αρχών. Οι δύο από τους βασικούς κατηγορούμενους έχουν προφυλακιστεί.

Καταλυτικό ρόλο στις συλλήψεις τους ήταν η δολοφονία Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο.

Δείτε ΕΔΩ τα στοιχεία και τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία



Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης, την προστασία του κοινωνικού συνόλου και της ευχερέστερης πραγμάτωσης της αξίωσης της πολιτείας για τον κολασμό των αξιόποινων πράξεων που διεπράχθησαν και προκειμένου να εξιχνιαστούν νέες περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων στις οποίες ενέχονται, αλλά και να ευοδωθούν οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνώστων δραστών – συναυτουργών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 10414 και 1014, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται απόλυτα το απόρρητο της επικοινωνίας, καθώς και η ανωνυμία του ατόμου που τηλεφωνεί (δεν είναι δυνατή η αναγνώριση κλήσης).

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 30-08-2024 και ώρα 18:00’, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

