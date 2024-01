Κοινωνία

Greek Mafia: Τρίτη σύλληψη μαζί με τους κατηγορούμενους για τις δολοφονίες Σκαφτούρου και Ρουμπέτη

Ποιος ειναι ο άνδρας που συνελήφθη μαζί με τους φυσικούς αυτουργούς για τις δολοφονίες Σκαφτούρου και Ρουμπέτη. Πως είχε οργανωθεί η εγκληματική ομάδα.

Συνολικά έπτά άτομα έχουν μπει στο "στόχαστρο" του Τμήματος Εκβιαστών ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που ευθύνεται τουλάχιστον για τις δολοφονίες των Γιάννη Σκαφτούρου και Γιώργου Ρουμπέτη, που κινούνταν στον χώρο της αποκαλούμενης Greek Mafia και του λαθρεμπορίου, καθώς και για μία απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πιερία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη του ΑΝΤ1, Μανώλη Ασαριώτη, στην συμμορία φέρονται να εμπλέκονται:

τα δύο άτομα, ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που συνελήφησαν, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Τετάρτης

άλλα δύο άτομα που είναι έγκλειστα σε φυλακές, το ένα στην Λάρισα και το άλλο στο Μαυροβούνιο

ακόμη δύο άτομα που φέρεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό

ένα μέλος της οργάνωσης πυο αναζητείται εντός της ελληνικής επικράτειας.

Οι ίδιοι δράστες βρίσκονται πίσω από τις δύο δολοφονίας, των Σκαφτούρου και Ρουμπέτη, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους στην πρόσφατη εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο.

Τρίτη σύλληψη

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των δύο εκτελεστών που συνελήφθησαν, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε ακόμη έναν άνδρα για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς βρέθηκαν γεμιστήρες από καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, δεν υπάρχουν στοιχεία που να τον εμπλέκουν στην εγκληματική οργάνωση.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν το πρωί της Πέμπτης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώ το μεσημέρι θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις από αξιωματκούς της Ελληνικής Αστνυομίας.

