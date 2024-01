Κοινωνία

Νέος Κόσμος - Δολοφονία: το κλεμμένο αυτοκίνητο, το παρελθόν και τα σενάρια (βίντεο)

Πού έχει στραφεί η έρευνα για τη δολοφονία του αρχιμαφιόζου στον Νέο Κόσμο. Τα επικρατέστερα σενάρια.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Τη διαδρομή και τις κινήσεις των εκτελεστών του 44χρονου στον Νέο Κόσμο, επιχειρούν να χαρτογραφήσουν οι ερευνητές της Ασφάλειας, αναζητώντας πιθανά λάθη που θα τους οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Τα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών, θεωρούν δεδομένο πως χρησιμοποίησαν και τσιλιαδόρο, ώστε να προσεγγίσουν τον στόχο τους, την κατάλληλη στιγμή.

Ελάχιστα λεπτά πριν από τις δύο τα ξημερώματα τής Κυριακής, όπως δείχνουν και βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο 44χρονος βγαίνει από το γραφείο του σε πρατήριο καυσίμων, στον Νέο Κόσμο. Για δευτερόλεπτα κοντοστέκεται και ελέγχει τον δρόμο. Δεν βλέπει το παραμικρό που να του κινεί υποψίες και μπαίνει στο θωρακισμένο τζιπ του.

Δώδεκα δευτερόλεπτα αφού κλείσει την πόρτα, ένα SUV σταθμεύει πίσω του και από τις πόρτες βγαίνουν δύο άνδρες οπλισμένοι με καλάσνικοφ. Ο ένας προσεγγίζει από την πλευρά του οδηγού και ανοίγει πυρ με το πολεμικό όπλο. Ο δεύτερος μένει αρχικά στην πίσω πλευρά και στη συνέχεια πλησιάζει από την πλευρά του συνοδηγού.

Η κάμερα ασφαλείας απαθανατίζει τον πρώτο δολοφόνο, την ώρα που προσπαθεί να αλλάξει γεμιστήρα, εκείνος να του πέφτει στο έδαφος, να τον τοποθετεί στο καλάσνικοφ και να συνεχίζει. Ελάχιστο χρόνο μετά, αφήνει το βαρύ όπλο και με ένα πιστόλι στα χέρια ανοίγει την πόρτα και του δίνει τις χαριστικές βολές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες χρησιμοποίησαν όχημα το οποίο είχε κλαπεί το περασμένο καλοκαίρι από την Ιταλία και κυκλοφορούσε με πλαστές πινακίδες, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε αυτοκίνητο κατασκευαστικής εταιρείας.

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών, μέσα από τα βίντεο που έχουν συγκεντρώσει, προσπαθούν να υπολογίσουν το ύψος και τη σωματοδομή των δραστών, προκειμένου να περιοριστεί ο κύκλος των υπόπτων.

Ακόμη οι ερευνητές της Ασφάλειας προσπαθούν να διαπιστώσουν το ακριβές δρομολόγιο, που ακολούθησαν από το σημείο της δολοφονίας μέχρι τον Σκαραμαγκά, όπου το πυρπόλησαν, αλλά και με ποιον τρόπο έφυγαν από εκεί.

Οι ερευνητές της Ασφάλειας έχουν βγάλει τα πρώτα συμπεράσματα για τους εκτελεστές, μελετώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, που κατέγραψαν καρέ - καρέ την δολοφονία, του νονού της νύχτας.

Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν δει αρκετές φορές τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε τρία διαφρετικά στοιχεία.

Το πρώτο , υπάρχει πιθανότητα ο εκτελεστής που προσέγγισε τον 44χρονο από την πλευρά του οδηγού να μην φορούσε γάντια και να άνοιξε με γυμνό χέρι την πόρτα του οχήματος. Ένα τέτοιο λάθος θα τους δώσει ένα πολύτιμο όπλο στην έρευνα, αν και έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ θεωρούν ότι φορούσε χειρουργικό γάντι και δεν είναι ευκρινές στο βίντεο.

Το δεύτερο , σε κάποιο σημείο του βίντεο η μάσκα που φορούσε ο εκτελεστής φεύγει λίγο από τη θέση της. Πρέπει να επεξεργαστούν την εικόνα, ελπίζοντας ότι και από εκεί θα αντλήσουν στοιχείο για την ταυτότητά του.

Το τρίτο είναι ότι ο εκτελεστής αυτός είναι αμφιδέξιος. Αρχικά χρησιμοποιεί το αριστερό χέρι του για να βάλλει με το καλάσνικοφ, ενώ στη συνέχεια, όταν ρίχνει τις χαριστικές βολές στον 44χρονο με το πιστόλι, το κάνει με το δεξί χέρι. Δεν είναι πρωτόγνωρο -λέει Αξιωματικός της Ασφάλειας στον ANT1- αλλά δείχνει άτομο με δεξιότητα.

Τα κίνητρα για τη δολοφονία του 44χρονου

Στο παρελθόν και τις δραστηριότητες του 44χρονου, προσπαθούν να εντοπίσουν το κίνητρο τής δολοφονίας του, οι Αστυνομικοί της Ασφάλειας.

Αν και το όνομά του, είχε απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές ακόμα και για δολοφονίες, το θύμα είχε καταδικαστεί μόνο μία φορά.

Σε έναν κύκλο αίματος με 17 δολοφονίες μέσα σε έξι χρόνια εντάσσουν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ την εκτέλεση τού 44χρονου στον Νέο Κόσμο.

Μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του το 2018, χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του δεκαπέντε άτομα συνοδεία. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, όμως, είχε κρατήσει μόνον έναν φρουρό, ο οποίος ουσιαστικά έκανε έλεγχο του χώρου. Την ώρα της δολοφονίας ήταν μόνος, χωρίς ακόμα να γνωρίζουμε για ποιον λόγο.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν μεταφερθεί το πιστόλι και το καλάσνικοφ θύματος, οι κάλυκες από τα τρία όπλα των δραστών αλλά και τα 5 κινητά τηλέφωνα του 44χρονου.

Θεωρούν δεδομένο στην ΕΛΑΣ ότι τα όπλα δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, αλλά ευελπιστούν να βρουν κάποιο στοιχείο μέσα από τα τηλέφωνα.





Τρία θεωρούν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ τα επικρατέστερα σενάρια, πίσω από τη δολοφονία του 44χρονου:

Ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που ασχολούνται με το λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων, ζήτησαν την εκτέλεσή του, πιστεύοντας ότι ήταν εμπόδιο στη δράση τους, αλλά και ότι σχετίζεται με βομβιστικές επιθέσεις στη Δυτική Αττική.

Αντίποινα για τη δολοφονία του επονομαζόμενου "Θείου Τζο" τον Απρίλιο τού 2022 στα Σκούρτα Βοιωτίας. Αν και ο 44χρονος δεν κατηγορήθηκε από τους αστυνομικούς με στοιχεία, κάποιοι τον θεώρησαν υπεύθυνο για εκείνο το χτύπημα.

Απάντηση στην εκτέλεση του 38χρονου με το προσωνύμιο ΡΑΜΠΟ και του κουνιάδου του, που έγινε τον περασμένο Ιούνιο στον Κορυδαλλό. Και για αυτήν την ενέργεια κάποιοι φωτογράφιζαν ως εντολέα τον 44χρονο. Χωρίς όμως να υπάρχουν αποδείξεις στην αστυνομία.

Παρόλο που κατά το παρελθόν το όνομά του έχει εμπλακεί σε πληροφοριακό επίπεδο σε διάφορες υποθέσεις, η μόνη νομική εκκρεμότητα που είχε είναι μία υπόθεση για εκβιασμούς από το 2012. Για αυτή έχει καταδικαστεί σε έξι χρόνια φυλάκιση στο εφετείο, αλλά ο Άρειος Πάγος έχει προσβάλει την απόφαση, θεωρώντας ότι είναι μικρή η ποινή.

Το όνομά του είχε εμπλακεί και με τον σχεδιασμό απόπειρας δολοφονίας ανώτατης δικαστικού το 2012. Ο 44χρονος, όμως, είχε συλληφθεί τότε για την υπόθεση των εκβιαστών και ουδέποτε κατηγορηθηκε για την υπόθεση τής δικαστικού.