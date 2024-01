Κοινωνία

Νέος Κόσμος: “Εκτελέστηκε το ακριβότερο συμβόλαιο θανάτου”

Ο Γραμματέας των Ειδικών Φρουρών στον ΑΝΤ1 για την εκτέλεση του μαφιόζου της νύχτας.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τον ΑΝΤ1 μίλησε για τη δολοφονία του 44χρονου ο Γραμματέας των Ειδικών Φρουρών, Στράτος Μαυροειδάκος, σχολιάζοντας εισαγωγικά πως, «δεν τους νοιάζουν οι παράπλευρες απώλειες», αφού όπως φαίνεται στο ντοκουμέντο της δολοφονίας που δημοσίευσε ο ΑΝΤ1, την ώρα της εκτέλεσης περνά από δίπλα ένα μηχανάκι.

«Πολύ πιθανόν να ήταν το ακριβότερο συμβόλαιο θανάτου, γιατί θεωρείται από τα μεγαλύτερα ονόματα της νύχτας, αν όχι το νούμερο ένα», απάντησε σε σχετικό σχόλιο και ερωτηθείς για το αν θα υπάρξει «απάντηση», είπε πως, «οι προηγούμενες εκτελέσεις έδειξε ότι υπήρχε αλληλουχία γεγονότων».

Παραδέχθηκε πως, «η Αστυνομία δεν μπορεί να αποτρέψει τέτοιου είδους εγκλήματα» και πως ενώ «οι Αρχές ξέρουν ποιοι είναι, αφού αυτοί έχουν δικογραφίες στην πλάτη τους» «δεν μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά».

Όπως παρατήρησε ο Σ.Μαυροειδάκος, «υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους μάρτυρες», κάτι που κάνει δύσκολη τη φυλάκιση τέτοιων κακοποιών.

«Αποφεύγουν και τρέμουν να μπουν στη διαδικασία να γίνουν μάρτυρες, γιατί έχει αποδεχθεί πως έχουν δεχθεί μέχρι και πυροβολισμούς».

Υπενθύμισε πως, λίγους μήνες πριν είχε βρεθεί κοντά στο σημείο της εκτέλεσης ένα αυτοκίνητο με πυρομαχικά και έκλεισε επαναλαμβάνοντας πως, «είναι πολύ δύσκολο η Αστυνομία να έχει πληροφορίες για το ότι θα σκοτωθεί ο Ζαμπούνης».





