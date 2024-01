Κοινωνία

Δολοφονία – Νέος Κόσμος: Ποιος ήταν ο 44χρονος μαφιόζος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε ξαναβρεθεί στο στόχαστρο, αλλά τότε είχε γλιτώσει. Το όνομά του μεταξύ των «μεγάλων» της νύχτας και της Greek Mafia.

-

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Ο 44χρονος που δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε βενζινάδικο στον Νέο Κόσμο θεωρείται από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας ως ένα πρόσωπο που είχε αρκετούς εχθρούς οι οποίοι μπορεί να ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση.

Κάποιοι το προσπάθησαν το 2018. Τότε είχε σωθεί από τύχη, όταν άγνωστοι τον είχαν πλησιάσει στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά και τον είχαν πυροβολήσει με καλάσνικοφ στα χέρια και στο πόδι. Είχε πάθει εμπλοκή το όπλο και δεν συνέχισαν τους πυροβολισμούς. Του είχαν δώσει τις πρώτες βοήθειες οι αστυνομικοί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ το όχημα των δραστών είχε βρεθεί καμμένο σε κοντινή απόσταση.

Ένα μήνα πριν γίνει η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του στον Πειραιά είχε πέσει νεκρή από πυρά αγνώστων η φίλη του στην Κηφισιά. Εκτελέστηκε με μαφιόζικο τρόπο στο υπόγειο του σπιτιού της.

Το όνομα του είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία της GREEK MAFIA και είχε απασχολήσει τις Αρχές μεταξύ άλλων για ληστείες και εκβιασμούς,

«Το θύμα ήταν εμπλεκόμενο με τις δραστηριότητες τη νύχτας και το οργανωμένο έγκλημα, για τους λόγους αυτούς πριν από λίγα χρόνια είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Στις 9 Ιουνίου είχε βρεθεί ένα κλεμμένο αυτοκίνητο κοντά στο βενζινάδικό του όπου στο εσωτερικό υπήρχαν καλάσνικοφ, περίστροφα, αλεξίσφαιρα γιλέκα, χειροβοβμίδες και μπιτόνια με βενζίνη. Τότε υπήρχαν υπόνοιες ότι είχε τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο δολοφονίας του το οποίο δεν προχώρησε επειδή οι αστυνομικοί σε τυχαίο έλεγχο εντόπισαν το όχημα.

‘Όπως είπαν αστυνομικές πηγές στον ΑΝΤ1, «από το γεγονός πως βρέθηκαν μπιτόνια με εύφλεκτο υγρό μέσα στο αυτοκίνητο είναι πολύ πιθανό οι δράστες να σκόπευαν μετά την εγκληματική ενέργεια να το κάψουν ώστε να εξαφανίσουν οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να γίνει επιβαρρυντικό για εκείνους».

Μία ημέρα νωρίτερα έγινε διπλη δολοφονία δύο ανδρών στον Άνω Κορυδαλλό. Αρκετοί είναι αυτοί που εκτιμούν ότι τα θύματα είχαν ανοιχτούς λογαριασμούς με τον 44χρονο καθώς στο εν λόγω αυτοκίνητο βρέθηκε δικό τους DNA. Το όνομά του είχε εμπλακεί σε πολλές από τις δολοφονίες ατόμων του χώρου τη νύχτας τα τελευταία χρόνια στην Αττική.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια - Μητσοτάκης: Δεν θέλω να διχάσω, αλλά...

Ημέρα Διασώστη: ο ΕΕΣ στο πλευρό των πολιτών (εικόνες)

Αιγιαλός - TikTok: Η παραλία, ο Χατζηδάκης και η... θεία η Λία (βίντεο)