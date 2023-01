Κοινωνία

Greek Mafia και αστυνομικοί: οι διάλογοι, η "σύνδεση" και η πολιτική κόντρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μηνύματα που «καίνε» ένστολους και αξιωματούχους και η πολιτική κόντρα που έχει ξεσπάσει με αφορμή τα δημοσιεύματα. Την παραίτηση Θεοδωρικάκου αξιώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Συνομιλίες και μηνύματα, που δείχνουν διασύνδεση ποινικών, νονών της νύχτας και λαθρεμπόρων καυσίμων με επίορκους αστυνομικούς τουλάχιστον από το 2018 έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Τα δεδομένα φαίνεται πως προέκυψαν, μετά τη δολοφονία ιδιοκτήτη πρατηρίων καυσίμων και την διερεύνηση των κινητών τηλεφώνων του.

Ενδεικτικό είναι το μήνυμα με ημερομηνία 21/12/2018.

Μέλος του κυκλώματος αναφέρει: «Στρατηγέ μου καλημέρα. Να βοηθήσουμε τρία βενζινάδικα ή να απευθυνθώ στους πολιτικούς, στο υπουργείο;».

Στην άλλη άκρη της γραμμής, απαντά αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ: «Όχι φίλε μου. Εγώ και άμεσα».

Τα στοιχεία δημοσίευσε η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και άμεσα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έδωσε εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να τα διερευνήσει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, λαθρέμποροι καυσίμων και άτομα του υποκόσμου, σε συνεννόηση με αξιωματικούς όλων των βαθμίδων είχαν τη δυνατότητα να επιλέγουν αστυνομικούς για συγκεκριμένες θέσεις, ώστε να τους προειδοποιούν για επικείμενους ελέγχους ή να αποφεύγουν εξολοκλήρου την έρευνα.

«Νονός» έμπορος καυσίμων αναφέρει σε μήνυμα από τις 25/5/2022

«Σκέψου μήπως για το οργανωμένο δώσουμε κάποιον και πας κι εσύ στη Δίωξη Εκβιαστών να είμαστε κομπλέ».

Άγρια πολιτική κόντρα

Τα πυρά της Αντιπολίτευσης δέχθηκε ο Τάκης Θεοδωρικάκος κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τον διορισμό του υποστρατήγου Παναγιώτη Πούπουζα στη θέση του προϊστάμενου της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Μέλη της Επιτροπής αναρωτήθηκαν γιατί δεν ξεκίνησε η έρευνα των Αδιάφθορων πριν από το δημοσίευμα με τον Υπουργό να εξηγεί:

«Τους τελευταίους μήνες δεν έχω ενημέρωση από τον μέχρι πρότινος επικεφαλής αυτής της Υπηρεσίας. Στοιχειώδη, ό,τι ακούτε. Η πραγματικότητα είναι ότι εκεί υπήρχε ένα στεγανό. Για τις υποθέσεις. Ρωτήσατε πριν από λίγο για το θέμα του Βήματος. Ποιος να το ήξερε αυτό το πράγμα αν δεν το ήξεραν οι Εσωτερικές Υποθέσεις;».

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν πυρά κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά την παραίτηση του Τάκη Θεοδωρικάκου,

«Οι αποκαλύψεις για τις σχέσεις ανώτατων αξιωματούχων της ελληνικής αστυνομίας με ανθρώπους του υποκόσμου σοκάρουν. Αναμένουμε απαντήσεις από τον κ. Θεοδωρικάκο. Γιατί καθυστέρησε επί μήνες να στείλει τους επίορκους στη δικαιοσύνη ενώ αναβαθμίζει κατηγορούμενους αξιωματικούς; Γιατί κωλυσιεργεί την υπόθεση της κάθαρσης στην ΕΛ-ΑΣ, που ξεκίνησε με τη ευρεία έρευνα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για τη Greek Mafia; Ποιον προστατεύει τελικά το υπουργείο; Τον πολίτη πάντως, όχι», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου.

Το ΚΚΕ αναφέρει σε δική του ανακοίνωση: «Οι αποκαλύψεις για συνομιλίες ανωτάτων στελεχών της ΕΛΑΣ με μαφιόζους επιβεβαιώνουν ότι το λεγόμενο “οργανωμένο έγκλημα” λειτουργεί με “άκρες” εντός του κρατικού μηχανισμού, που την ίδια στιγμή γίνεται όλο και πιο αντιδραστικός, εχθρικός και κατασταλτικός απέναντι στον λαό. Είναι απορίας άξιο, δε, το γεγονός ότι τα δημοσιεύματα και οι αποκαλύψεις προηγούνται των όποιων ενεργειών της δικαιοσύνης. Καμία εμπιστοσύνη δεν έχουμε στην κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και στα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν, ότι θέλουν και μπορούν να “καθαρίσουν” ένα βαθιά σάπιο κράτος, όργανο κάθε λογής επιχειρηματικών συμφερόντων, νόμιμων και παράνομων».

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέροντας: «Μέρος των φερόμενων ως επικοινωνιών, μεταξύ ανώτατου στελέχους της Ελληνικής Αστυνομίας με εμπλεκόμενους σε ύποπτες δραστηριότητες- που δημοσίευσε η εφημερίδα "Το Βήμα της Κυριακής"- φέρεται να είναι του 2018. Όλοι γνωρίζουν ποιο κόμμα βρισκόταν τότε στην κυβέρνηση, οπότε η κυρία Τσαπανίδου μπορεί να ζητήσει τις σχετικές απαντήσεις από τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά στα αποσπάσματα για φερόμενες επικοινωνίες σε νεότερο χρόνο επισημαίνεται ότι: πρώτον, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν είχε καμία ενημέρωση -ούτε και για τις φερόμενες ως επικοινωνίες του 2018- και, δεύτερον, αμέσως μόλις έγινε γνωστό το δημοσίευμα, εστάλη με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, υπό τον νέο της Διοικητή, για ενδελεχή έρευνα, καθώς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών».





ΣΥΡΙΖΑ: Περιμένουμε μαζί με τις απαντήσεις για τη Greek Mafia στην ΕΛ.ΑΣ και την παραίτηση Θεοδωρικάκου

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του αναφέρει «Η προσπάθεια του κ. Θεοδωρικάκου να πείσει πως δεν γνώριζε για την υπόθεση της Greek Mafia που εστάλη στη Δικαιοσύνη επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2018, για να δικαιολογήσει τις αναβαθμίσεις διεφθαρμένων αξιωματικών, είναι τουλάχιστον γελοία. Η προσπάθειά του όμως να πείσει πως δεν γνώριζε ούτε καν για τα ευρήματα υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ αναφορικά με εμπλοκή ανώτατων αξιωματούχων της με τη μαφία επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη και επί δικής του Υπουργίας, δεν είναι απλά γελοία αλλά εξοργιστική. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι απλά αλλά αμείλικτα:

Γνώριζε για παράνομη δράση αξιωματικών που αποστρατεύθηκαν και δεν τους έστειλε στη Δικαιοσύνη, αλλά αρκέστηκε σε αποστρατεία; Πώς μιλά για «κάθαρση» όταν αναβαθμίζει κατηγορούμενους; Γιατί δεν έστειλε την υπόθεση των επίορκων αστυνομικών στον Εισαγγελέα νωρίτερα, αφού τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν από το Βήμα προέρχονται από υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ επί των ημερών του; Γιατί δεν απάντησε εάν ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ που αναφέρεται στις αποκαλύψεις ότι σχετίζεται με προστασία σε βενζινάδικα, βρίσκεται στην ηγεσία του Υπουργείου και συμμετείχε στις αποφάσεις για τις προ ημερών κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ; Γιατί δεν απάντησε εάν είναι ο διευθυντής του ένας από τους συνομιλητές των μαφιόζων στο ρεπορτάζ του Βήματος; Γιατί δεν απάντησε εάν υπάρχουν καταγγελίες για τον αξιωματικό που προτείνει για επικεφαλής στο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ;

Περιμένουμε μαζί με τις απαντήσεις από τον κ. Θεοδωρικάκο και την παραίτησή του.?

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος έδωσε εντολή στον προϊστάμενο της εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, να γίνει άμεση διερεύνηση των όσων αναφέρονται στο δημοσίευμα. Και εφόσον πράγματι υπάρχουν τέτοιοι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ αστυνομικών και ποινικών να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η έρευνα, θα την αναλάβουν δύο εισαγγελείς, ένας τακτικός και ένας επίκουρος.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Τουρκία: Συμφωνία 6 κομμάτων σε όλα, εκτός από τον αντίπαλο του Ερντογάν

Αγρότες – Καρδίτσα: Κινητοποιήσεις με εντάσεις και επεισόδια (εικόνες)

Μενίδι – προφήτης Ηλίας: Έκλεψαν τις καμπάνες του ναού