Κοινωνία

Νέος Κόσμος: Μαφιόζικη εκτέλεση με δεκάδες σφαίρες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Γνώριμο" της Αστυνομίας το θύμα, με πλούσια δράση στον "κόσμο της νύχτας", σύμφωνα με όσα του καταλογίζονταν. Που και πως έγινε η δολοφονική επίθεση.

-

Δολοφονική επίθεση στον Νέο Κόσμο έγινε γύρω στις 2 μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου με έναν άνδρα να πέφτει νεκρός μετά από πυροβολισμούς.

Άγνωστοι άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πάνω από 100 πυροβολισμούς και τους αστυνομικούς να συλλέγουν 81 κάλυκες των 7,62 χιλιοστών, που χρησιμοποιούνται στα καλάσνικοφ.

Ο άνδρας δέχθηκε τους πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μπροστά σε βενζινάδικο, στην οδό Αμβροσίου Φραντζή 86.

Λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε στην περιοχή του Σχιστού, το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες της μαφιόζικης εκτέλεσης.

Με όλες τις ενδείξεις να μαρτυρούν μαφιόζικη εκτέλεση, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα είναι ο Β.Ζ, που ήταν μέλος της Greek Mafia, με βαρύ ποινικό μητρώο και σύλληψη για συμμετοχή σε ομάδα εκβιαστών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα ανήκει στην οικογένεια των ιδιοκτητών του πρατηρίου βενζίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενέδρα θανάτου είχαν στήσει στο θύμα και το 2018 στον Πειραιά, στην οποία τραυματίσθηκε σοβαρά, ενώ πριν κάποιους μήνες τον Ιούνιο του 2023 πολύ κοντά στο σημείο της δολοφονίας είχε εντοπιστεί κλεμμένο αμάξι με βαρύ οπλισμό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και ισχυρή αστυνομική δύναμη, που απέκλεισε την περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Α21 - Επίδομα Παιδιού: Λήγει η διορία για τις αιτήσεις

Ιταλία: Δεκάδες τραυματίες από υποχώρηση πατώματος σε γαμήλια δεξίωση (εικόνες)

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Τραυματίας από ανατροπή αυτοκινήτου (εικόνες)