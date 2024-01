Κόσμος

Ιταλία: Δεκάδες τραυματίες από υποχώρηση πατώματος σε γαμήλια δεξίωση (εικόνες)

Δεκάδες καλεσμένοι στην γαμήλια δεξίωση βρέθηκαν από τον πρώτο όροφο κτηρίου στο ισόγειο, όταν υποχώρησε το πάτωμα.

Περίπου 35 άνθρωποι τραυματίσθηκαν στην πόλη Πιστόια της κεντρικής Ιταλίας όταν αργά το βράδυ του Σαββάτου υποχώρησε το πάτωμα αίθουσας στην οποία βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι γάμου και οι καλεσμένοι βρέθηκαν ξαφνικά στο ισόγειο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν σοβαρά, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Το πάτωμα υποχώρησε την ώρα που περίπου 70 καλεσμένοι χόρευαν σε αίθουσα στον πρώτο όροφο πρώην μοναστηριού της Πιστόια, που έχει μετατραπεί σε εστιατόριο.

Crolla un solaio durante la festa di matrimonio: decine di feriti all’ex convento #Giaccherino adibito a locale per le feste in loc #Pontelungo a #Pistoia Al momento 5 persone al pronto soccorso in codice rosso 10 in giallo e circa 25 in codice verde fa sapere il sindaco #Tomasi pic.twitter.com/msqOv9M4lC — Toni Bryan (@bryan_toni76649) January 13, 2024

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως πυροσβέστες, αστυνομικοί και ασθενοφόρα.

Στους τραυματίες συμπεριλαμβάνονται το νιόπαντρο ζευγάρι και τρία παιδιά, αλλά ευτυχώς η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

NOW [13.01-21:30] #Pistoia#Tuscany#Italy a floor collapses during a wedding party. At least 64 people involved and 5 seriously injured pic.twitter.com/wMOxm5X1fN

