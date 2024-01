Κοινωνία

Δολοφονία στον Νέο Κόσμο: Καρέ - καρέ η στιγμή της εκτέλεσης του 44χρονου (βίντεο)

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από βίντεο με τη στιγμή της μαφιόζικης εκτέλεσης του 44χρονου.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Θύμα μαφιόζικης δολοφονίας έπεσε ένας 44χρονος στο Νέο Κόσμο, με τους εκτελεστές να του έχουν στήσει καρτέρι και με το που μπήκε στο αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησαν δεκάδες φορές με καλάσνικοφ!

Το απόγευμα της Κυριακής, ήρθε στη δημοσιότητα ένα σοκαριστικό ντοκουμέντο από την ενέδρα θανάτου που στήθηκε στο κέντρο της Αθήνας.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο ΑΝΤ1 φαίνεται ο 44χρονος να μπαίνει στο αυτοκίνητό του, ενώ πίσω του παρκάρει αυτό των δραστών. Ο ένας βγαίνει και αδειάζει ένα γεμιστήρα από το παράθυρο του οδηγού. Ανοίγει την πορτα, βάζει δεύτερο γεμιστήρα και τον γαζώνει ξανά. Στο μεταξύ, στο παράθυρο του συνοδηγού βρίσκεται ο δεύτερος δράστης, ο οποίος επίσης γαζώνει τον οδηγό του οχήματος.

Έχουν περάσει λίγα λεπτά από την εκτέλεση. Ο 44χρονος που για πολλούς ήταν το νούμερο ένα στο χώρο της νύχτας βρίσκεται νεκρός στο κάθισμα το οδηγού. Oι εκτελεστές τον πυροβόλησαν δεκάδες φορές έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων που είχε στο Νέο Κόσμο.

Λίγο πριν από τις 2 τη νύχτα ο 44χρονος βρήκε από το βενζινάδικο και μπήκε στο θωρακισμένο τζιπ που είχε παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο δίπλα από την είσοδο. Εκείνη τη στιγμή τον πλησίασε ένα σκούρο αυτοκίνητο. Δύο άτομα που κρατούσαν καλάσνικοφ κατέβηκαν από τα πίσω καθίσματα και άρχισαν να πυροβολούν. Αμέσως μετά επιβιβάστηκαν στο όχημα όπου βρισκόταν ο οδηγός και πιθανώς ένας συνεργός.

Ένας κάτοικος που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του άκουσε τις ριπές και έτρεξε να γλιτώσει. Αμέσως μετά το αυτοκίνητο κινήθηκε μέσω της οδού Φραντζή ώστε να βγει στην Καλλιρόης και τη Συγγρού. Στις 2:10 ενημερώθηκε η πυροσβεστική για φωτιά σε όχημα στο Ποικίλο Όρος, σε κοντινή απόσταση από την εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου. Πρόκειται σύμφωνα με τους αστυνομικούς για το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες το οποίο έκαψαν ώστε να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Την ίδια στιγμή στο σημείο της δολοφονίας είχαν φτάσει αστυνομικοί που διαπίστωσαν ότι ο 44χρονος ήταν νεκρός. Ο χώρος αποκλείστηκε και κατά την αυτοψία της σήμανσης βρέθηκαν περιμετρικά του αυτοκινήτου 97 κάλυκες.

Το όχημα στο οποίο επέβαινε το θύμα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας ενώ οι αστυνομικοί στο σημείο της δολοφονίας έχουν περισυλλέξει περισσότερους από 90 κάλυκες.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να μάθουν αν το θύμα λάμβανε μέτρα ασφαλείας καθώς είχε πολλούς ανοιχτούς λογαριασμούς .Προσπαθούν να μιλήσουν με άτομα του περιβάλλοντός τους ώστε να μάθουν αν είχε φύλαξη ή όχι. Το αυτοκίνητο που είχε ήταν θωρακισμένο αλλά η θωράκιση δεν τον έσωσε από τις σφαίρες των πολεμικών τυφεκίων.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες επιχειρούν να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία για το παρελθόν του θύματος καθώς θεωρούν ότι εκεί κρύβονται οι απαντήσεις για το πρόσωπο που τον ήθελε νεκρό.

