Κοινωνία

Greek Mafia: Συλλήψεις για τις δολοφονίες Σκαφτούρου και Ρουμπέτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει δύο συλλήψεις, αν και ο αριθμός των ταυτοποιημένων δραστών είναι μεγαλύτερος.

-

Σε συλλήψεις προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης η ΕΛ.ΑΣ. για τις δολοφονίες του Γιάννη Σκαφτούρου και του Γιώργου Ρουμπέτη, καθώς και για μία απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πιερία.

Οι συλληφθέντες είναι ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής» οι υποθέσεις αυτές φέρεται να συνδέονται με λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει δύο συλλήψεις, αν και ο αριθμός των ταυτοποιημένων δραστών είναι μεγαλύτερος. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Οι ίδιοι δράστες βρίσκονται πίσω από τις δολοφονίας Σκαφτούρου και Ρουμπέτη, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους στην πρόσφατη εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurostat: Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ελλάδα ο δεύτερος υψηλότερος στην ΕΕ

Γρεβενά: Πυροβόλησαν, σκότωσαν και τεμάχισαν άλογα!

Ιταλία: Με ανάλυση DNA ο εντοπισμός όσων αφήνουν περιττώματα σκύλων στο δρόμο