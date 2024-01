Κοινωνία

Greek Mafia: Προφυλακιστέοι οι δύο συλληφθέντες

Από τους δυο που φέρονται να είναι οι εκτελεστές, ο ένας κράτησε το νόμο της σιωπής και δεν είπε τίποτα και ο άλλος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

Της Λίας Κοντοπούλου

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην 24η τακτική ανακρίτρια οι δύο συλληφθέντες που φέρονται ως οι εκτελεστές των συμβολαίων θανάτου μεταξύ μελών της της Greek Mafia.



Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα οι δύο κατηγορούμενοι θεωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί των δολοφονιών του Γιάννη Σκαφτούρου στα Σκούρτα Βοιωτίας και των Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη στον Κορυδαλλό.



Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας εκ των δύο, ο 39χρονος κατηγορούμενος τήρησε το δικαίωμα της σιωπής κατά την απολογία του, ενώ ο δεύτερος 21 ετών αρνήθηκε τα όσα του αποδίδουν οι αρχές.





Μαζί με τους δύο συλληφθέντες απολογήθηκε και ένας τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος βαρύνεται με αδικήματα πλημμεληματικού βαθμού σχετικά με λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.



Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμα τέσσερα πρόσωπα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ομάδων που λειτουργούν με μαφιόζικες πρακτικές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων προσώπων.

