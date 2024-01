Κοινωνία

Greek Mafia: τα όπλα, οι δολοφονίες και τα λαθραία τσιγάρα (εικόνες)

Εικόνες και βίντεο από τα όπλα που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι για τα "συμβόλαια θανάτου" έδωσε στο φως της δημοσιότητας η ΕΛΑΣ.

Τις δολοφονίες τριών μελών της Ελληνικής μαφίας ανακοίνωσε ότι κατάφερε να εξιχνιάσει η ελληνική αστυνομία, συλλαμβάνοντας δύο άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται επίσης, σε εκρήξεις και εμπρησμούς.

Σύμφωνα με όσα λένε οι αρχές, νεκροί από τα πυρά τους, έπεσαν ο Γιάννης Σκαφτούρος στη Βοιωτία και οι Βασίλης Ρουμπέτης και Διονύσης Μουζακίτης, στον Κορυδαλλό.

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ φωτογραφίες και βίντεο από τα όπλα με τα οποία τα μέλη της λεγόμενης Greek Mafia εκτελούσαν τα πανάκριβα συμβόλαια θανάτου.

Ο βαρύς οπλισμός εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τα σπίτια των συλληφθέντων και πρόκειται για:

-3- πιστόλια,

-1- περίστροφο,

πλήθος γεμιστήρων,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και

σύστημα παρεμβολής σήματος κινητής τηλεφωνίας.

Δηλώσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχου Ιωάννη Σκούρα:

«Καλησπέρα σας.

Η μεθοδική έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., οδήγησε στην εξάρθρωση διεθνικού χαρακτήρα εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν ανθρωποκτονίες, εκρήξεις και εμπρησμούς.

Όπως προέκυψε εμπλέκονται σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας και σε περιπτώσεις εκρήξεων – εμπρησμών και συγκεκριμένα:

στην ανθρωποκτονία ημεδαπού και τον τραυματισμό από τους πυροβολισμούς δύο συγγενικών του προσώπων, την 25-04-2022 στα Σκούρτα Βοιωτίας,

στην ανθρωποκτονία δύο ημεδαπών, την 07-06-2023 στον Κορυδαλλό,

στην απόπειρα ανθρωποκτονίας ημεδαπού, την 03-07-2023 σε αγροτική περιοχή στο Πλατανόδασος Σβορώνου Πιερίας,

στον εμπρησμό οχημάτων σε χώρο στάθμευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων την 10-06-2023 στον Ασπρόπυργο, χώροι οι οποίοι ανήκουν σε εταιρείες της οικογένειας του πρώτου ημεδαπού θύματος, και

στον εμπρησμό σε βιομηχανική αποθήκη την 16-06-2023, όπου καταστράφηκαν μηχανήματα που σχετίζονται με την παρασκευή καπνικών προϊόντων.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση χθες, Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024, σε Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν δύο (2) ημεδαποί, μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη πέντε (5) ταυτοποιημένα μέλη, από τα οποία τα δύο (2) είναι ήδη έγκλειστα σε Καταστήματα Κράτησης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθη ακόμη ένας ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών σε οικία, όπου βρέθηκαν δύο γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων είναι αποτέλεσμα κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων που είχαν προκύψει από τα αρχικά στάδια διερεύνησης και στη συνέχεια μέσω της συνδυαστικής αξιολόγησης του προανακριτικού υλικού στο σύνολό του.

Για τον σκοπό αυτό, καταλυτική ήταν η συνδρομή ειδικών ερευνητών της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών και του επιστημονικού προσωπικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι οποίοι μέσω των ειδικών μέσων και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν, κατάφεραν καθ’ όλη τη διάρκεια της προανάκρισης να παρέχουν ασφαλή και αξιοποιήσιμα συμπεράσματα.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν σημαντικά ευρήματα, τα οποία ανέδειξαν το συσχετισμό μεταξύ των υποθέσεων και κατέδειξαν την ύπαρξη της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης και τη δράση των μελών της καθώς και το κίνητρό τους για την τέλεση των προαναφερόμενων εγκληματικών ενεργειών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των μελών της εγκληματικής οργάνωσης έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για πλήθος αδικημάτων, όπως εγκληματική οργάνωση, ληστεία, εκβίαση, κλοπές, πλαστογραφία, ναρκωτικά, όπλα κ.α.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που χειρίστηκαν ή συνέδραμαν στην εξιχνίαση αυτών των σοβαρών υποθέσεων, για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών, οι οποίες βέβαια συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων μελών της οργάνωσης καθώς και τη συμμετοχή τους και σε άλλες εγκληματικές πράξεις.

Ο λόγος στην Εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμο Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σας ευχαριστώ.»





Δηλώσεις της Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμου Β΄ Κωνσταντία Δημογλίδου:

«Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας,

Όπως προανέφερε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν ανθρωποκτονίες, εκρήξεις και εμπρησμούς, σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, μέλη της οργάνωσης, 39 και 21 ετών, ενώ, έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία ακόμα πέντε μελών, δύο εκ των οποίων είναι έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας μας και του Μαυροβουνίου.

Προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων και την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κατερίνης, από την οποία προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο δράσης της οποίας έχουν διαπραχθεί τουλάχιστον 3 ανθρωποκτονίες, 3 απόπειρες ανθρωποκτονίας, 2 εμπρησμοί και 1 έκρηξη.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές – ψηφιακές έρευνες μεγάλης έκτασης και όγκου, ειδικές ανακριτικές πράξεις και αστυνομικές έρευνες, από τη συνδυαστική ανάλυση των οποίων προέκυψε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης και η σύνδεσή της με τις προαναφερθείσες πράξεις.

Συγκεκριμένα, προέκυψε η συμμετοχή μελών της στις εξής περιπτώσεις:

Ανθρωποκτονία ημεδαπού την 25η Απριλίου 2022 στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Δύο άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, επιτέθηκαν με χρήση πυροβόλων όπλων σε ημεδαπό, τον οποίον τραυμάτισαν θανάσιμα, τραυματίζοντας παράλληλα και δύο συγγενικά του πρόσωπα. Εν συνεχεία διέφυγαν με μηχανή, την οποία εγκατέλειψαν και κατά τη διάρκεια των ερευνών ανευρέθη. Κατά την αυτοψία στο χώρο, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 23 κάλυκες, 1 βολίδα και 4 θραύσματα βολίδας, ενώ στην επιφάνεια της μηχανής βρέθηκαν αποτυπώματα τα οποία ανήκουν σε μέλος της οργάνωσης.

Διπλή ανθρωποκτονία ημεδαπών την 7η Ιουνίου 2023 στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Άγνωστοι προσέγγισαν όχημα το οποίο οδηγούσε ένα από τα θύματα, ενώ το έτερο θύμα βρισκόταν πλησίον του, και πυροβόλησαν εναντίον τους με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό τους. Από τις έρευνες στο χώρο βρέθηκαν 50 κάλυκες και 5 βολίδες. Ένα μήνα αργότερα ανευρέθη στην περιοχή του Ασπροπύργου κλεμμένο όχημα, στην επιφάνεια του οποίου καθώς και σε αντικείμενα που περιείχε βρέθηκαν αποτυπώματα δύο μελών της οργάνωσης. Παράλληλα, εντός του οχήματος βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα, η ανάλυση των οποίων ανέδειξε την εμπλοκή ακόμη δύο μελών της οργάνωσης με την υπόθεση.

Εμπρησμός – έκρηξη στις εγκαταστάσεις εταιριών, ιδιοκτησίας της οικογένειας του πρώτου ημεδαπού θύματος, την 10η Ιουνίου 2023, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Τέσσερα άτομα, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, προσέγγισαν τον υπαίθριο χώρο πρατηρίου υγρών καυσίμων και αφού ακινητοποίησαν με την απειλή όπλων δύο υπαλλήλους, προκάλεσαν πυρκαγιές και εκρήξεις σε φορτηγά οχήματα.

Εμπρησμός σε βιομηχανική αποθήκη την 16η Ιουνίου 2023.

Εννέα άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και φέροντας βαρύ οπλισμό, εμβόλισαν με όχημα την είσοδο και εισήλθαν σε χώρο βιομηχανικής αποθήκης. Αφού ακινητοποίησαν υπάλληλο, προκάλεσαν πυρκαγιά σε -23- μηχανήματα παρασκευής καπνικών προϊόντων, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος του μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο με οχήματα, ένα εκ των οποίων ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, αναγκάζοντάς τους να το εγκαταλείψουν. Το όχημα μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ από τις έρευνες βρέθηκαν αποτυπώματα που ανήκουν σε δύο μέλη της οργάνωσης και ανέκυψαν στοιχεία που συνδέουν ακόμα ένα μέλος με τους εμπρησμούς.

Απόπειρα ανθρωποκτονίας ημεδαπού την 3η Ιουλίου 2023 σε περιοχή της Πιερίας.

Δύο επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα, προσέγγισαν το όχημα που οδηγούσε το θύμα και πυροβόλησαν εναντίον του, με αποτέλεσμα το βαρύ τραυματισμό του. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη μηχανή και διέφυγαν με όχημα που οδηγούσε συνεργός τους. Κατά την αυτοψία στο χώρο βρέθηκαν 5 κάλυκες. Από την προανάκριση ταυτοποιήθηκαν ο φυσικός αυτουργός της επίθεσης και ο οδηγός του οχήματος που διέφυγαν.

Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των μελών της οργάνωσης κατά το παρελθόν έχουν απασχολήσει τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, όπως εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά, εκβίαση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφίες κλπ.

Η αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 στην περιοχή του Ασπροπύργου και στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία συνελήφθησαν τα δύο μέλη της οργάνωσης, καθώς και ένας ακόμα ημεδαπός για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και του νόμου περί όπλων, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 2 γεμιστήρες και 230 πακέτα καπνικών προϊόντων.

Συνολικά από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 πιστόλια,

1 περίστροφο,

πλήθος γεμιστήρων,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και

σύστημα παρεμβολής σήματος κινητής τηλεφωνίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες, για την ταυτοποίηση και σύλληψη των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης συνεχίζονται.

Σας ευχαριστώ.»





