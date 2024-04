Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: Ορίστηκε το γήπεδο του τελικού

Που και πότε θα διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη.

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας για την περίοδο 2023-24 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Μαΐου στις 20:30, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου.

Την απόφαση έλαβε σήμερα η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία επικύρωσε τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Διοργανώσεων της ΕΠΟ και ύστερα από συνεννόηση με την Cosmote, που είναι ο τηλεοπτικός πάροχος της διοργάνωσης και τη Super League, για την ολοκλήρωση των Play off του πρωταθλήματος.

Επίσης, ελήφθησαν υπόψη τα προγράμματα των διεθνών διοργανώσεων και η διεξαγωγή του τελικού του UEFA Europa Conference League στις 29 Μαΐου στην Αθήνα.

