Έβρος

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Δύσκολη νύχτα σε τρία μέτωπα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται για δεύτερο 24ώρο ο “πύρινος εφιάλτης” στον Έβρο, με εκκενώσεις οικισμών, τιτάνια προσπάθεια των δυνάμεων πυρόσβεσης και αγωνία για την ταχεία εξάπλωση των εστιών.

-

Άλλοι τρεις οικισμοί εκκενώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής με μηνύματα του 112 λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για τους οικισμούς Άβαντας, Αμφιτρίτη και Μαΐστρο, οι κάτοικοι των οποίων κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Αλεξανδρούπολη, καθώς η φωτιά έκαιγε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και δασική έκταση σε ρεματιά βορείως και δυτικά του Μαΐστρου.

Προηγουμένως, άλλοι δύο οικισμοί εκκενώθηκαν λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη. Πρόκειται για τους οικισμούς Μοναστηράκι και Δορίσκος, οι κάτοικοι των οποίων κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Φέρες.

Η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη σε τρία κύρια μέτωπα, με το πιο μεγάλο νοτιοανατολικά του οικισμού Λουτρός προς Μοναστηράκι και Δορίσκο, για αυτό αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση και των δύο αυτών οικισμών.

Το μέτωπο αυτό κινείται, ανάμεσα στο Λουτρό, στο Μοναστηράκι και στο Δορίσκο και έχει μεγάλη φλόγα και πολύ καπνό, λόγω του ότι καίει δάσος, ενώ πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ, που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη της κατάσταση.

Το μέτωπο, όμως που απασχολούσε νωρίτερα τους επικεφαλής των δυνάμεων πυρόσβεσης είναι αυτό που κινείται σε αγροτικές περιοχές ανάμεσα στα χωριά Αμφιτρίτη, Μαΐστρος και Απαλός, βορείως του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης και προς την πλευρά της πόλης, για αυτό και εκδόθηκε επίσης 112 για τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης, να μείνουν με κλειστά πόρτες και παράθυρα λόγω του καπνού.

Όπως αναφέρεται από το Αρχηγείο του Π.Σ. το μέτωπο αυτό φαίνεται πως είναι διαχειρίσιμο, καθώς έχουν προχωρήσει σε μεγάλες αντιπυρικές ζώνες προς την πλευρά του Μαΐστρου, με βαριά μηχανήματα του στρατού και της Περιφέρειας, έχει δημιουργηθεί φραγμός από ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ έκαναν συνεχώς ρίψεις τα περισσότερα εναέρια μέσα.

Το τρίτο μέτωπο είναι προς την πλευρά του Δωρικού, όπου υπήρξε μια μεγάλη αναζωπύρωση, που έγινε αιτία νια διακοπεί και πάλι από την Αστυνομία η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην Εγνατία Οδό.

Μέχρι στιγμής, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργήσιμων περιοχών έχουν γίνει στάχτη από την μεγάλη πυρκαγιά, ενώ έχουν καεί σπίτια στο Αετοχώρι και στα Πεύκα.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διακόπηκε η κυκλοφορία από το ύψος του κόμβου Αρδανίου έως το ύψος του κόμβου Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Αλεξανδρούπολης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσω της Εθνικής Οδού Φερών -Αλεξανδρούπολης.

Τα δρομολόγια των λεωφορείων C682/C683 (Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο) καταργούνται ολικώς με εντολή της Τροχαίας εξαιτίας της πυρκαγιάς στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, όπως αναφέρει σχετικά ενημέρωση της Hellenic Train.

Τα δρομολόγια των λεωφορείων C682/C683 (Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο) καταργούνται ολικώς με εντολή της Τροχαίας εξαιτίας της πυρκαγιάς στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, όπως αναφέρει σχετικά ενημέρωση της Hellenic Train.

Τουρκία: Κλειστή η συνοριακή πύλη των Ιψάλων

Ανακοίνωση εξέδωσε η νομαρχία της Αδριανούπολης γνωστοποιώντας πως η συνοριακή πύλη των Ιψάλων προς την Ελλάδα στον Έβρο θα παραμείνει κλειστή λόγω της μεγάλης φωτιάς στην Αλεξανδρούπολη.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι έξοδοι από τη συνοριακή πύλη των Ιψάλων διακόπτονται μέχρι νεωτέρας και αναφέρεται το εξής: «Είναι σημαντικό οι επιβάτες μας που θέλουν να βγουν να προτιμήσουν τη συνοριακή πύλη Kapkule και άλλες συνοριακές πύλες για να αποφύγουν τυχόν κίνδυνο».

Χιλιάδες στρέμματα πευκοδάσους στον Νότιο Έβρο κάηκαν, 8 σπίτια και 2 εκκλησίες υπέστησαν ζημιές, 8 χωριά εκκενώθηκαν προληπτικά λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στην Αλεξανδρούπολη από αδιευκρίνιστη αιτία. Ο δρόμος Φέρες-Αλεξανδρούπολη έκλεισε για λόγους ασφαλείας. Οι καπνοί έφτασαν στην Κομοτηνή, την Ξάνθη και εν μέρει στο Βόλο, αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ.





Με το πρώτο φως της μέρας επιχείρησαν από αέρος 4 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ σε όλη τη διάρκεια της μέρας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Κέντρο Επιχειρήσεων, επιχείρησαν 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό.

Από επίγειες δυνάμεις συνολικά επιχειρούν 176 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 48 οχήματα και ισχυρές δυνάμεις του στρατού, της Περιφέρεια και των δήμων και πολλοί εθελοντές.

Κατά την διάρκεια των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς χτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα αρκετοί πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων νομού Έβρου, πύραρχος Σπυρίδων Κούτρας.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, ενισχύθηκε η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην επιχείρηση κατάσβεσης την πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και διατέθηκαν στην διάρκεια της Κυριακής:

5 πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 έναντι τεσσάρων,

2 πυροσβεστικά αεροσκάφη PZL έναντι ενός και προστέθηκαν

2 ελικόπτερα CH-47 (CHINOOK)

Στο έδαφος προστέθηκαν 2 προωθητές γαιών για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Εξακολουθούν να συνδράμουν:

2 ομάδες των 20 ατόμων του σχεδίου ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ,

2 ομάδες των 10 ατόμων του σχεδίου ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ,

υδροφόρα οχήματα,

βυτιοφόρα οχήματα και

οχήματα γενικής χρήσεως.

Την ενεργοποίση τoυ Copernicus ζήτησε η Πολιτική Προστασία

Την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την δορυφορική καταγραφή των καμένων εκτάσεων και των ζημιών που έχει προκαλέσει η μεγάλη πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη ενεργοποίησε η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτών και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο 19 Αυγούστου προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Άμφισσα - Τροχαίο: Είδε την μητέρα της να καίγεται ζωντανή μέσα στο αυτοκίνητο (εικόνες)

Ψαροντουφεκάς βρέθηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή

Τροχαίο: Η ζώνη έσωσε τέσσερα ανήλικα παιδιά μιας οικογένειας (εικόνες)