Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Αστυνομικοί έσωσαν εγκλωβισμένο σκύλο (εικόνες)

Μια από τις εικόνες που ξεχωρίζουν από την Αλεξανδρούπολη είναι αυτή που δείχνει αστυνομικούς να ελευθερώνουν εγκλωβισμένο σκύλο σε χωράφι που κάποιος άφησε πίσω.

Στο μέτωπο της φωτιάς στην Αλεξανδρούπολη ανάμεσα στον οικισμό Λουτρό και τον οικισμό Λουτρά Τραϊανούπολης επικεντρώνουν το πρωί της Κυριακής την προσπάθειά τους οι πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φλόγες για δεύτερο 24ωρο στην περιοχή.

??Στη #φωτια στην #Αλεξανδρούπολη διατίθενται 25 περιπολικά, 5 δίκυκλα και 55 αστυνομικοί.

??Στιγμιότυπο από τον απεγκλωβισμό τετράποδου φίλου μας από περιφραγμένο οικόπεδο.

??Δεν αφήνουμε #ζώα αβοήθητα, δεμένα ή εγκλωβισμένα. pic.twitter.com/fI6FWYHohI — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 20, 2023

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοποιό, η κατάσταση στη δυτική άκρη του μετώπου προς Αγνάντια αλλά και νότια προς Νίψα είναι «λίγο πιο ελεγχόμενη». Ωστόσο, όπως τόνισε, «η πυρκαγία δεν θα είναι εύκολη, είναι τροφοδοτούμενη από τον αέρα. Ο αέρας είναι ο μεγάλος εχθρός των πυροσβεστών».

«Στη φωτια στην Αλεξανδρούπολη διατίθενται 25 περιπολικά, 5 δίκυκλα και 55 αστυνομικοί. Στιγμιότυπο από τον απεγκλωβισμό τετράποδου φίλου μας από περιφραγμένο οικόπεδο. Δεν αφήνουμε ζώα αβοήθητα, δεμένα ή εγκλωβισμένα», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανάρτησή της.

