Φωτιές - Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ - Σου

Η απαγόρευση εφαρμόζεται λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς

Απαγορεύεται και σήμερα, μέχρι τα μεσάνυχτα, η κυκλοφορία στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου), στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου, Πυλαίας- Χορτιάτη και Θέρμης, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Δ.Ε. 3) στη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα η απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, αφορά:

Στο τμήμα του Περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου) που περικλείεται από την Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων - Ασβεστοχωρίου - Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης - Πανοράματος - Χορτιάτη,

Στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου (Δασόκτημα Ωραιοκάστρου),

Στο Δασόκτημα Πανοράματος (από ΧΔΑ Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο),

Στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα πλησίον του Περιβαλλοντικού Πάρκου και του Δασοκτήματος Ισενλί

Παρακαλούνται οι πολίτες όπως λάβουν υπόψη τους την εν λόγω απαγόρευση για τον ασφαλή σχεδιασμό των μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων τους.

