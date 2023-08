Μαγνησία

Απάτη: Πλήρωσε το… market pass 5000 ευρώ

Πώς επιτήδειοι έπεισαν μία γυναίκα να τους δώσει όλες της τις οικονομίες.

Θύμα απάτης έπεσε 75χρονη Βολιώτισσα, η οποία πίστεψε ότι μιλούσε στο τηλέφωνο με τον λογιστή της και κατέθεσε 5.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό για να εισπράξει το …market pass.

H ηλικιωμένη γυναίκα δέχτηκε τηλεφώνημα από έναν άνδρα ο οποίος παριστάνοντας το λογιστή της την ενημέρωσε ότι δικαιούται market pass, αλλά για να το εισπράξει θα έπρεπε να κάνει μια σειρά από ενέργειες στον τραπεζικό του λογαριασμό. Την έπεισε, λοιπόν, να πάει σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης. Τότε εκείνος την καθοδήγησε να μεταφέρει σε δυο λογαριασμούς συνολικά 5.000 ευρώ που είχε στη διάθεσή της. Όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί ήταν πολύ αργά, καθώς το “κομπόδεμά” της είχε γίνει “καπνός”.

