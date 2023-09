Αχαΐα

Πάτρα: Παρέα νεαρών ξυλοκόπησε δίδυμα αδέλφια σε πανηγύρι

Άγριο ξύλο σε πανηγύρι της Πάτρας. Τα δύο αδέλφια βρέθηκαν αιμόφυρτα στο έδαφος, εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ ειδοποιήθηκαν και οι γονείς των ανήλικων διδύμων.

Στο Νοσοκομείο κατέληξαν δύο δίδυμα αδέλφια, ανήλικοι, μετά από ξυλοδαρμό που υπέστησαν κατά την διάρκεια του πανηγυριού στην συνοικία Αμπελόκηπους της Πάτρας.

Όλα άρχισαν κατά την διάρκεια του πανηγυριού στην συνοικία Αμπελόκηπους της Πάτρας, όταν τα δύο αδέλφια προσπάθησαν με όμορφο τρόπο να σταματήσουν διαπληκτισμό με πρωταγωνιστές νεαρούς 16-19 ετών οι οποίοι είχαν ξεκινήσει προπηλακισμό συνομήλικού τους.

Η μία κουβέντα έφερε την άλλη και τότε η παρέα των νεαρών άρχισε να χτυπά με μανία, με γροθιές και κλωτσιές, τα δίδυμα αδέλφια. Πληροφορίες αναφέρουν πως μεταξύ των δραστών και πυγμάχος σε γνωστό σύλλογο της Πάτρας. Τα δύο αδέλφια βρέθηκαν αιμόφυρτα στο έδαφος, εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ ειδοποιήθηκαν και οι γονείς των ανήλικων διδύμων.

Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών κατέληξαν στο 1ο Αστυνομικό Τμήμα όπου ο πατέρας τους υπέβαλε μηνύσεις κατά συγκεκριμένων ατόμων. Αστυνομικοί έφθασαν μέχρι τα σπίτια των δραστών, κανείς δεν βρέθηκε, όμως στην περίπτωση ενός ανηλίκου δράστη, προσήχθη ο πατέρας του.

