Κακοκαιρία “Daniel” – Λάρισα: Λέμβος με διασώστες και διασωθέντες παρασύρθηκε από χείμαρρο

Οκτώ άτομα διασώθηκαν μετά την περιπέτεια που είχαν πυροσβέστες και διασωθέντες από τη Γιάννουλη το βράδυ του Σαββάτου.

Μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης στήθηκε τα μεσάνυχτα, όταν ανατράπηκαν δύο σωσίβιες λέμβοι στην περιοχή Γιάννουλη της Λάρισας με αποτέλεσμα να πέσουν στο νερό τέσσερις διασώστες και τέσσερις πολίτες.

Οι τέσσερις πυροσβέστες είχαν απεγκλωβίσει από τις εργατικές κατοικίες τους τέσσερις πολίτες και στην επιστροφή τους ανατράπηκαν εξαιτίας των ορμητικών νερών και των χειμάρρων.

Η επιχείρηση διάσωσης που κράτησε για αρκετές ώρες κορυφώθηκε με το χωματουργικό μηχάνημα στο οποίο ήταν δεμένη σωστική λέμβο και τράβηξε τους πυροσβέστες και τους πολίτες.

Την ώρα της επιχείρησης ο Υπουργός κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας ήταν στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων μαζί με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος και τον Διοικητή του (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) και βρίσκονταν σε απευθείας επικοινωνία με την ομάδα που συντόνιζε τη διάσωση.

