Μαγνησία

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: Χωρίς νερό η πόλη, αποκλεισμένα χωριά του ανατολικού Πηλίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα 24ωρο, η κατάσταση στην Μαγνησία από την κακοκαιρία "Daniel" είναι αποκαρδιωτική.

-

Χωρίς νερό παραμένει ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου μετά την πρωτοφανή θεομηνία που έπληξε την πρωτεύουσα της Μαγνησίας και συγχρόνως, δεκάδες είναι τα χωριά του Πηλίου που στερούνται για πολλοστή ημέρα το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό και δεν έχουν οδική σύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο.

Στον Βόλο καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες να αποκατασταθούν οι κατεστραμμένες υποδομές που αφορούν την υδροδότηση των χιλιάδων κτιρίων της πόλης και οι τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΜΒ κατάφεραν να δώσουν νερό με πολύ χαμηλή πίεση για δύο ώρες στο κέντρο του Βόλου και τη Νέα Ιωνία, χωρίς το νερό αυτό να είναι πόσιμο αλλά μόνο για οικιακή χρήση.

Το νερό που διατέθηκε, έστω και κατ' ελάχιστο, προήλθε από τέσσερα αντλιοστάσια αλλά αποτελεί λιγότερο από το 10% των αναγκών της πόλης και σύμφωνα με τον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο για την κανονικότητα στην υδροδότηση ίσως να χρειαστούν και 15 με 20 ημέρες.

Παράλληλα, χιλιάδες φιάλες εμφιαλωμένου νερού διανέμονται δωρεάν από τον Δήμο Βόλου σε διάφορες περιοχές σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου.

Επίσης, καταβάλλονται προσπάθειες να απαντληθούν από υπόγεια κτιρίων τα νερά μετά την καταστροφική πλημμύρα, όπως στα υπόγεια του ΤΕΕ Μαγνησίας όπου υπάρχει και υποσταθμός της ΔΕΗ και ο οποίος έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και δεν τροφοδοτεί με ρεύμα την περιοχή.

Σε συνοικίες του Βόλου, όπως το Παλαιό Λιμεναρχείο, τα Παλαιά, η Παπαδιαμάντη, η Παγασών, ο 'Αγιος Παντελεήμονας, το Ορφανοτροφείο, που οι δρόμοι τους έχουν καλυφθεί με μεγάλες ποσότητες λάσπης, καταβάλλονται προσπάθειες να απομακρυνθούν και οι τεράστιες ποσότητες φερτών υλών που έφεραν τα νερά από την υπερχείλιση του χειμάρρου Κραυσίδωνα.

Ένα μεγάλο ζήτημα που έθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Βόλου, δια του προέδρου του Χρήστου Βενέτη, είναι η πιθανή εμφάνιση ασθενειών όπως η γαστρεντερίτιδα, αλλά και η έντονη παρουσία σκόνης που αιωρείται πάνω από την πόλη του Βόλου από τη λάσπη που ξεραίνεται και που σκορπίζεται στην ατμόσφαιρα από τα αυτοκίνητα που κινούνται.

Εν τω μεταξύ αποκαταστάθηκε η οδική σύνδεση του Βόλου με το Νότιο Πήλιο με την τοποθέτηση από τον Ελληνικό Στρατό σε χρόνο ρεκόρ μιας γέφυρας τύπου Belley στη θέση της γέφυρας που κατέρρευσε μεταξύ Καλών Νερών και Μπούφας επί του χειμάρρου Πελεγκρίνο. Τα προβλήματα είναι τεράστια στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του Νοτίου Πηλίου όπου παραμένουν αποκομμένες αρκετές περιοχές.

Το μέγιστο πρόβλημα που απασχολεί τις Αρχές είναι η καταστροφή του οδικού δικτύου στο Ανατολικό Πήλιο όπου δεν υπάρχει πρόσβαση.

Είναι αδύνατη η οδική πρόσβαση στο μεγαλύτερο χωριό του Πηλίου την Ζαγορά, που για έκτη ημέρα παραμένει αποκλεισμένη. Το ίδιο συμβαίνει και με το Πουρί, το Ανήλιο, το Χορευτό, το Μούρεσι, τη Μακρυρράχη, το Ξουρίχτι και την Τσαγκαράδα όπου ακόμη και κάθε εναλλακτική διαδρομή έχει καταστραφεί και τα χωριά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν όχι μόνο με τον Βόλο, αλλά ούτε και μεταξύ τους αυτά τα χωριά.

Ωστόσο ελικόπτερα μετέφεραν τρόφιμα χθες σε αποκλεισμένους κατοίκους και τουρίστες των περιοχών αυτών.

Ανυπολόγιστη είναι και η οικονομική καταστροφή στο Πήλιο, τόσο από τον Τουρισμό όσο και από την γεωργική παραγωγή και τις δενδροκαλλιέργειες. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ζαγορίν» σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι «η πρωτοφανής κακοκαιρία μάς βρήκε παραμονές της συγκομιδής, με το σύνολο σχεδόν της παραγωγής μήλων στα δέντρα. Η “επόμενη μέρα” ξημερώνει με τη

περιοχή να μετρά αμέτρητες και ανεκτίμητες ζημιές, που αν δεν αποκατασταθούν άμεσα, είναι δεδομένο ότι ακολουθεί οικονομική κατάρρευση. […] Δεν υπάρχει οδική διασύνδεση προς Χορευτό, σε διαδρομή που βρίσκονται οι κεντρικές παραγωγικές εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού, ψυγεία και διαλογητήριο».

Ειδήσεις σήμερα:

Σορός εντοπίστηκε στον Σαρωνικό

Fast Ferries: Έδεσε στη Ραφήνα μετά από πολύωρη περιπέτεια

Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις την Κυριακή