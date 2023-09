Θεσσαλονίκη

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: “Θα την σκοτώσω”, έλεγε ο αστυνομικός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όσα είχαν προηγηθεί του στυγνού εγκλήματος και οι προειδοποιήσεις τόσο από τη μεριά του θύματος όσο και του θύτη.

-

Ακόμα μία γυναικοκτονία συνταράσσει την ελληνική κοινωνία, αυτήν τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας αστυνομικός σκότωσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του, μέσα στο σπίτι της και αφού τα παιδιά τους είχαν φύγει για το σχολείο. Ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του, με το ίδιο όπλο.

Το ζευγάρι είχε πάρει συναινετικό διαζύγιο προ λίγων μηνών, λίγο αφού η 42χρονη είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα στον 38χρονο.

Το ζευγάρι ήταν μαζί από την ηλικία των 18 ετών και ο άνδρας, όπως όλα μαρτυρούν, δεν μπορούσε να δεχθεί τον χωρισμό τους.

Αστυνομικός σε διοικητική υπηρεσία, αφού λόγω τενοντίτιδας του είχε αφαιρεθεί το όπλο, δεν έκρυβε τη δύσκολη ψυχολογική του κατάσταση και την επιθυμία του για επανασύνδεση με την 42χρονη.

Οι μάρτυρες την επιθυμία την περιγράφουν ως εμμονή, με τον ίδιο τον πατέρα του να λέει πως του είχε πει πως «θα την σκοτώσω».

Γνωστός του και συνάδελφός του δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» πως, είχε τέτοια εμμονή που «της είχε πάρει τα κοσμήματα». Ο ίδιος είπε πως, ενώ δεν είχε όπλο, ο 38χρονος πήγε στο πατρικό του και πήρε την καραμπίνα «για να την καθαρίσει», ωστόσο, έστησε καρτέρι στην 42χρονη και την σκότωσε στην πόρτα του σπιτιού της.

Τα παιδιά τους ενημερώθηκαν από ψυχολόγους της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι είναι στο πλευρό τους, τώρα που φιλοξενούνται από οικεία τους πρόσωπα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τετάρτη

Μπελέρης: Μήνυμα ΗΠΑ στην Αλβανία

Δολοφονία Αντώνη: Πανελλαδική απεργία της ΠΝΟ