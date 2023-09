Θεσσαλονίκη

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός σκότωσε την πρώην σύζυγό του

Δύο παιδιά έμειναν ορφανά αφού ο πατέρας τους σκότωσε τη μητέρα τους και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Νέα γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 38χρονος σκότωσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του.

Το έγκλημα έγινε το πρωί της Τρίτης, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο αστυνομικός πήγε στο σπίτι της γυναίκας, πήγε τα παιδιά τους στο σχολείο και επέστρεψε σκοτώνοντάς την, πριν αυτοκτονήσει.

Ο 38χρονος, αστυνομικός στο επάγγελμα, αφαίρεσε τη ζωή της πρώην γυναίκας του με καραμπίνα, καθώς το υπηρεσιακό του όπλο του έχει αφαιρεθεί. Επρόκειτο για διοικητικό υπάλληλο.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 8:15, από γείτονες που άκουσαν τους πυροβολισμούς, στην οδό Κομνηνών, στην Καλαμαριά.

Επικοινωνία με τα υπουργεία Υγεία και Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας είχε ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, ώστε να υπάρξει άμεσα μέριμνα για την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών της οικογένειας.

