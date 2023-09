Άγιο Όρος

Άγιο Όρος - Σύλληψη μοναχού: Χτύπησε και έστειλε στο νοσοκομείο άλλον καλόγερο της Μονής

Που και πως συνέβη το περιστατικό του ξυλοδαρμού του ενός μοναχού από τον άλλον.

,Μοναχός συνελήφθη στο Άγιον Όρος επειδή ξυλοκόπησε άλλο μοναχό.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το απόγευμα, στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου.

Ως δράστης συνελήφθη 35χρονος από τη Ρουμανία, ενώ το θύμα (53 ετών, από τη Λευκορωσία) νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι, στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Εις βάρος του συλληφθέντα μοναχού ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Ο ίδιος προανακριτικά φέρεται να ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

