Άγιο Όρος

Ξύλο στο Άγιο Όρος: Γιατί πιάστηκαν στα χέρια οι μοναχοί

Μοναχοί έπαιξαν ξύλο στο Άγιο Όρος. Ο ένας υπό κράτηση, ο άλλος στο νοσοκομείο. Γιατί τσακώθηκαν.

Υπό κράτηση παραμένει ο 35χρονος Ρουμάνος μοναχός που συνελήφθη στο 'Αγιον Όρος με την κατηγορία ότι ξυλοκόπησε 53χρονο Λευκορώσο μοναχό.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, από το οποίο ζήτησε αναβολή. Το αίτημα έγινε δεκτό και ορίστηκε δικάσιμος για αύριο, αλλά το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει μέχρι τότε την κράτησή του, παρά την περί του αντιθέτου πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής στον αρσανά της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου. Οι δύο μοναχοί φαίνεται πως είχαν καταναλώσει αλκοόλ, ενώ η αιτία της συμπλοκής φέρεται να ήταν μία διαφωνία που αφορά δογματικό ζήτημα, όπως αναφέρεται στη δικογραφία.

«Τι είναι αυτά, κύριε κατηγορούμενε» τον ρώτησε η πρόεδρος του δικαστηρίου όταν ανέβηκε στο βήμα του κατηγορούμενου για να ζητήσει αναβολή. Απαντώντας, ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη, υποστηρίζοντας ότι κι αυτός δέχθηκε χτυπήματα από τον 53χρονο, δείχνοντας - μάλιστα - με το χέρι του τα σημεία στο πρόσωπο όπου φέρεται να χτυπήθηκε. Η πρόεδρος τού συνέστησε να απευθυνθεί σε νοσοκομείο εάν δεν νιώθει καλά.

Δεν εγκαταβιεί στο 'Αγιο Όρος

Ο 35χρονος Ρουμάνος είπε ότι δεν εγκαταβιεί μόνιμα στο 'Αγιον Όρος (φέρεται να ζει σε Ιερά Μονή της Καρδίτσας), τονίζοντας ότι βρέθηκε προσωρινά «για λίγες μέρες» στην Αθωνική Πολιτεία. Ανέφερε δε, ότι με το θύμα γνωρίζονται χρόνια.

Στο μεταξύ, ο 53χρονος νοσηλεύτηκε αρχικά με τραύματα στο κεφάλι στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου Χαλκιδικής και εν συνεχεία διακομίστηκε - προληπτικά - στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με έγγραφο που προσκομίστηκε στο δικαστήριο.