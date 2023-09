Καβάλα

Θάσος: αγνοείται νεαρός ψαροντουφεκάς

Πότε χάθηκαν τα ίχνη του 35ρονου άνδρα και πώς ενημερώθηκαν οι αρχές για την ανάγκη αναζήτησης.

-

Έρευνες για τον εντοπισμό ενός ψαρά υποβρύχιας αλιείας πολίτη Ρουμανίας, διεξάγει από το πρωί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης με τη συμμετοχή πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος και ενός ιδιώτη δύτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας παραθερίζει μόνος του και απολαμβάνει το χόμπι του ψαροτούφεκου. Όπως ανέφεραν οι ντόπιοι, τα ίχνη του Ρουμάνου ψαρά χάθηκαν από το βράδυ της Τρίτης που βούτηξε στη θάλασσα. Οι ελληνικές λιμενικές αρχές ενημερώθηκαν από συγγενείς του στη Ρουμανία όταν δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του για πολλές ώρες.

Ο αγνοούμενος είναι ηλικίας 35 ετών και στην Ελλάδα βρίσκεται για διακοπές, στο νησί της Θάσου.

