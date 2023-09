Χανιά

Τροχαίο: Νεκρός 20χρονος οδηγός αυτοκινήτου

Δεύτερη τραγωδία στην άσφαλτο με τον χαμό ενός νέου ανθρώπου, λίγες ώρες μετά απο τον θάνατο 18χρονου, που σκοτώθηκε με μηχανή.

Ένας 20χρονος έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στα Χανιά.

To τροχαίο συνέβη στην περιοχή Μεσκλά του δήμου Πλατανιά όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο και εγκλωβίστηκε στο όχημά του.

Διερχόμενοι κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματα του και άφησε την τελευταία του πνοή.

Λίγες ώρες νωρίτερα, σε τροχαίο δυστύχημα στα Τρίκαλα, σκοτώθηκε ένας 18χρονος με μηχανή.

