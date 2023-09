Εύβοια

Κακοκαιρία “Elias” - Εύβοια: Δραματική η κατάσταση στο βόρειο τμήμα του νησιού (εικόνες)

Δρόμοι αποκλεισμένοι και σπίτια πλημμυρισμένα συνθέτουν το σκηνικό της καταστροφής. Πυροσβέστες επιχειρούν με βάρκες σε πολλά χωριά.

Πολύ δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες στη Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, καθώς το κύμα της κακοκαιρίας έχει παραμείνει πάνω από την περιοχή για περισσότερο από 6 ώρες, «αδειάζοντας» χιλιάδες τόνους νερού από το Μαντούδι μέχρι την Ιστιαία και την ευρύτερη περιοχή.

Είναι χαρακτηριστικό πως το τελευταίο 24ωρο στην Ιστιαία έχουν πέσει 400 κυβικά μέτρα νερού ανά στρέμμα, ενώ τις τελευταίες 6 ώρες που βρέχει ακατάπαυστα έχουν πέσει στην περιοχή πάνω από 150 κυβικά μέτρα νερό ανά στρέμμα.

Νέο μήνυμα έστειλε το πρωί της Πέμπτης το 112 στους κατοίκους της Εύβοιας που πλήττεται από την κακοκαιρία. Με εντολή του δημάρχου απαγορεύεται η κυκλοφορία στις ευρύτερες περιοχές των Ασμήνι, Πευκί, Αρτεμίσιο και Γούβες λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Από τα μεσάνυχτα και μετά σε δεκάδες περιστατικά έχει κληθεί η πυροσβεστική για να βοηθήσει, σε απεγκλωβισμούς ανθρώπων. Η συγκοινωνία είναι προβληματική, καθώς δρόμοι έχουν κλείσει από καταπτώσεις ή καταστροφές στο οδικό δίκτυο, κορμοί δέντρων και καλώδια είναι πεσμένα στο έδαφος. Το νερό σε πολλές περιπτώσεις έχει ξεπεράσει και το 60 εκ., καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Ο δρόμος από το Μαντούδι προς Πευκί είναι αδιάβατος, μετά από καταπτώσεις που έχουν σημειωθεί. Το ίδιο από την Κήρινθο προς την Λίμνη. Σε πολλές περιπτώσεις, τα σωστικά συνεργεία που καλούνται για απεγκλωβισμούς αδυνατούν να φτάσουν στα χωριά.

Από τα μεσάνυχτα και μετά κλήθηκαν σε δεκάδες περιστατικά τόσο στην Κεράμεια όσο και ενδιάμεσα από το Μαντούδι μέχρι Κεράμεια για να βοηθήσουν οικογένειες, ακόμη και για να ανέβουν σε ανώτερο όροφο για ασφάλεια αφού τα νερά είχαν ξεπεράσει και τα 60 cm.

Πολύ δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες στην Ιστιαία και την ευρύτερη περιοχή, αφού οι διασώσεις και οι απεγκλωβισμοί ανθρώπων είναι συνεχείς. Ανάμεσά τους οι πυροσβέστες χρειάστηκαν να παρέμβουν για να απεγκλωβίσουν μία μητέρα και ένα μικρό παιδί στο Ασμήνιο που τους είχαν κυκλώσει τα νερά. Επίσης επιχειρούν με βάρκες και στο Πευκί, τις Γούβες, το Προκόπι και άλλα χωριά της κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας, ενώ οι εκκλήσεις είναι συνεχείς από παραλιακά χωριά της Ιστιαίας.

Ακόμη και η μετακίνηση πυροσβεστικών δυνάμεων από το κέντρο της Χαλκίδας στη Βόρεια Εύβοια είναι αδύνατη, καθώς οι δρόμοι δεν το επιτρέπουν, ενώ χωματουργικά μηχανήματα εργάζονται όλη τη νύχτα για να μπορέσουν να ανοίξουν δίοδο να περάσουν τα σωστικά συνεργεία.

