Ορεστιάδα: Πέθανε ξαφνικά η σύζυγος προέδρου τοπικής ομάδας

Η άτυχη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη είχε βρεθεί στην πόλη της Θράκης για αγώνα της ομάδας Ποσειδώνας.

Τη ζωή της έχασε ξαφνικά η σύζυγος του πρόεδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας «Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης» Στέλιου Κάλφα, Έλενα Τοπούζα.

Όπως αναφέρει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα thrakinea.gr η άτυχη γυναίκα, είχε επισκεφτεί την Ορεστιάδα συνοδεύοντας την αποστολή και τον σύζυγό της για το παιχνίδι Ορέστης Ορεστιάδας – Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας. Ο θάνατός της σημειώθηκε το Σάββατο στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί νεκρή μέσα στο δωμάτιό της.

Το τραγικό γεγονός έγινε γνωστό με ανακοίνωση του «Ορέστη»:

“Ο Μουσικός και Γυμναστικός Σύλλογος Ορέστης Ορεστιάδας, με λύπη σας ανακοινώνει το θλιβερό γεγονός του θανάτου της συζύγου του προέδρου του Ποσειδώνα Νέας Μηχανιώνας, που συνέβη πριν λίγες ώρες στο ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνταν, στην πόλη μας. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην αναβολή της αυριανής αναμέτρησης. Ο σύλλογος μας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της”.

Πηγή: Thrakinea.gr

