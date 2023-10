Εύβοια

Εύβοια: Λήστευαν ηλικιωμένο κι ο γιός του έβλεπε live από κάμερα ασφαλείας

Στιγμές τρόμου για έναν ηλικιωμένο στο εξοχικό του, μετά την εισβολή δυο αντρών και μιας γυναίκας στο εξοχικό του, αφού έσπασαν τη τζαμαρία.

Στιγμές τρόμου έζησε ένας ηλικιωμένος άνδρας το μεσημέρι της Κυριακής 8 Οκτωβρίου στην Εύβοια, όταν ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του, για να τον κλέψουν.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά της 12 το μεσημέρι στην παραλία Αλμυροποτάμου, όταν σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr, τρεις Ρομά, ένας άνδρας και δύο γυναίκες έσπασαν την τζαμαρία και μπήκαν μέσα στο σπίτι ηλικιωμένου άνδρα.

Το σπίτι είναι εξοχική κατοικία του ηλικιωμένου, στο οποίο είναι τοποθετημένες κάμερες ασφαλείας.

Το συγκλονιστικό της υπόθεσης είναι πως την ώρα που οι δράστες προσπαθούν να ληστέψουν τον άνδρα, ο γιος του έβλεπε live το περιστατικό από τις κάμερες ασφαλείας στο κινητό του.

