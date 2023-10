Αχαΐα

Πάτρα: Κλείδωσε τα παιδιά της στο αυτοκίνητο και πήγε σε μπαρ να διασκεδάσει

Περαστικοί που εντόπισαν τα παιδάκια 3,5 και 9 ετών ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία βρήκε την μητέρα τους και τη συνέλαβε.

Μία 35χρονη μητέρα δύο παιδιών συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στην Πάτρα, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, κατηγορείται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Αναλυτικότερα η 35χρονη, σύμφωνα με την αστυνομία, μετέβη χθες τα ξημερώματα με αυτοκίνητο σε καφέ-μπαρ, αφήνοντας ανεπιτήρητα στο εσωτερικό του οχήματος, τα δύο ανήλικα παιδιά της, ηλικίας 9 και 3,5 ετών, αντίστοιχα, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

Περίοικοι, οι οποίοι αντελήφθησαν τα παιδιά να είναι μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητο, ειδοποίησαν την αστυνομία. Αμέσως μετά έφθασαν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τα παιδιά καλά στην υγεία τους και στη συνέχεια συνέλαβαν την 35χρονη.

