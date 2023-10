Θεσσαλονίκη

Τηλεφωνική απάτη – Ορεστιάδα: Στα χέρια της Αστυνομίας ο “μαϊμού” γιατρός

Ο αλλοδαπός δράστης συνελήφθη την ώρα που πήγε να πάρει χρήματα από το «θύμα» του. Αναζητούνται οι συνεργοί του.

Δύο υποθέσεις απάτης εξιχνιάσθηκαν έπειτα από επιστάμενες έρευνες των αστυνομικών στην Ορεστιάδα. Συγκεκριμένα, χθες Σαββάτο στην ακριτική πόλη συνελήφθη από αστυνομικούς ένας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης. Η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και άλλους συνεργούς του οι οποίοι αναζητούνται.

Σύμφωνα με την έρευνα, εξακριβώθηκε ότι οι δράστες καλούσαν τηλεφωνικά τους παθόντες προσποιούμενοι τους ιατρούς νοσοκομείων και με πρόσχημα ότι συγγενικό τους πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης, απαιτούσαν χρηματικά ποσά για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Τελικά, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν μία γυναίκα, πείθοντάς την να συγκεντρώσει χρήματα και στη συνέχεια να τα παραδώσει σε προκαθορισμένο σημείο στον παραπάνω συλληφθέντα δράστη, ενώ επιχείρησαν να εξαπατήσουν και ακόμη μία γυναικα, χωρίς τελικά να τα καταφέρουν.

Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Ορεστιάδας συνέλαβαν τον ανωτέρω αλλοδαπό δράστη, ο οποίος είχε μεταβεί έξωθεν της οικίας της παθούσας που είχαν υποδείξει οι συνεργοί του και παρέλαβε χρήματα τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στη δικαιούχο τους. Επιπλέον, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του δράστη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του δράστη και την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.

